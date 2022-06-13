6 لاعبين على رادار فريق البطائح

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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وضع نادي البطائح الصاعد حديثاً لدوري المحترفين 6 من لاعبي الدوري على رادار المفاوضات، لضمهم إلى صفوف فريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، هم سيف راشد وماجد سرور، ثنائي الشارقة، وأحمد موسى ومحمد خلفان ثنائي العروبة، والمقيم البرازيلي جونيور اجاي «شباب الأهلي» ومحمد الشحي «عجمان»، وكان البطائح جدد عقدي الثنائي أناتول برتدندا وسيكو بابا قبيل نهاية الموسم الماضي قاطعاً الطريق عن الأندية الأخرى التي كانت ترغب في ضم ثنائي البطائح اللذين أسهما في إنجاز الصعود لدوري المحترفين.

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