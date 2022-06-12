الوصل يضم الشقيقين ناصر وعبدالله سالم

المصدر: (دبي - علي شدهان)

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أعلنت شركة ‎الوصل لكرة القدم، ضم الشقيقين ناصر وعبدالله سالم ناصر «حارس مرمى» من نادي الفجيرة في صفقة انتقال حر، وهما ابنا شقيق الدولي ماجد ناصر، حارس مرمى شباب الأهلي حالياً، والوصل سابقاً.

وسبق للوصل التعاقد مع الدولي المغربي سفيان بوفتيني، والدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري)، وتأتي الصفقات في إطار سياسة إدارة شركة الكرة بالنادي، الهادفة إلى بناء فريق بمقدوره إعادة أمجاد الوصل على صعيد البطولات ولا سيما في ما يتعلق بالمنافسة على درع الدوري، الغائب عن خزائن «الفهود» منذ موسم 2006 - 2007.

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