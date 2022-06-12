فهد خميس يعود إلى الدولة بعد رحلة علاج

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عاد النجم الدولي السابق والهداف التاريخي للدوري الإماراتي ونادي الوصل فهد خميس إلى الدولة بعد رحلة علاج استمرت لأساببع.

وقال النجم السابق لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر": الحمد الله والشكر له عدت للبلاد بعد اكتمال علاجي وأنا الآن بخير وصحة.

وأضاف:" بهذه المناسبة أود أن أشكر رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان –حفظه الله- على اهتمامه ورعايته لجميع أبناء الدولة حفظه الله وأطال في عمره والشكر أيضا موصول للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على متابعته لحالتي في مراحلها الأولى.

وتابع:" لن انسي حبايبي ممن تواصل معي هاتفيا أو عن طريق الرسائل أو بالدعوات لي في ظهر الغيب فلولا دعواتكم الصادقة لما كنت بينكم الآن شكرا من القلب سأظل دائما ممتن لكم.



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