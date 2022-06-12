الوصل يضم ابن شقيق ماجد ناصر

المصدر: دبي-علي شدهان

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أعلنت شركة ‎الوصل لكرة القدم، عن انضمام حارس المرمى، عبدالله سالم ناصر، إلى فريق النادي الأول، قادما من نادي الفجيرة في صفقة انتقال حر، وهو أبن شقيق الدولي ماجد ناصر، حارس مرمى فريق شباب الأهلي حاليا، والوصل سابقا.

الصفقة الثالثة

وتعد صفقة حارس المرمى عبدالله سالم ناصر، الثالثة في سلسلة الصفقات التي ابرمها الوصلاوية حتى الآن، بعد انضمام الدولي المغربي سفيان بوفتيني، والدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن"عموري" إلى صفوف الإمبراطور.

أمجاد الوصل

وتندرج الصفقات المبرمة في إطار سياسة إدارة شركة الوصل لكرة القدم، والهادفة إلى بناء فريق بمقدروه إعادة أمجاد الوصل على صعيد بطولات كرة القدم الإماراتية، لا سيما ما يتعلق بالمنافسة على درع الدوري العام، الغائب عن خزائن الفهود منذ آخر مرة وقفوا فيها على منصة التتويج أبطالا لثنائية الدوري والكأس في موسم 2006-2007.

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