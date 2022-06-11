محمد النقبي: نؤيد زيادة عدد اللاعبين المقيمين في «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أبدى محمد سعيد النقبي، مدير فريق الجزيرة الحمراء تأييده زيادة عدد اللاعبين المقيمين، المشاركين مع فرق الدرجة الأولى، وأكد ضرورة رفع العدد الكلي للاعبين الأجانب في الملعب حتى لا يقتصر العدد على ستة لاعبين، وذلك حتى لا يرقى الأمر إلى خانة «إهدار الأموال» في التعاقد مع اللاعبين، ومن ثم لا تستطيع الأندية الاستفادة الكاملة من جهودهم في المباريات، وقال: التوجه الجديد يشمل زيادة عدد المقيمين إلى 10 لاعبين، وإضافة فئة جديدة للاعبي فئة 23 سنة، بجانب المحترفين الأجانب.

وأوضح النقبي مساندته للاقتراح الخاص بإلغاء التصفيات المؤهلة إلى دور الـ16 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والاستعاضة عن هذه المرحلة ببداية المنافسة من دور الـ32، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة كبيرة حسب القرعة التي ستحدد طبيعة المباريات، وذلك على غرار ما يحدث في دوريات عدة.

وأضاف: النقاش في ورشة العمل مع ممثلي أندية الدرجة الأولى لمسابقات الموسم الجديد 2022-2023، التي عقدت مؤخراً، كان جيداً وتناول المحاور المرتبطة بتطوير الدوري، وكشفت آراء الحاضرين عن حرص كبير على تعزيز منظومة المنافسة، للوصول إلى أفضل الخيارات المطلوبة، وهذا الشيء من شأنه أن يقود إلى عملية جيدة تتكامل فيها المعطيات الخاصة بالتطور، وتتشارك الرؤى بما يخدم التطلعات التي تنشدها الأندية في دوري الأولى، بالإضافة إلى أن زيادة عدد الفرق قد تمثل دافعاً قوياً للتطور في المستوى الفني.

ووجه محمد النقبي، الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، على تبني نهج التشاور في الرؤى والأفكار والبرامج مع مختلف الأندية، بما يتماشى مع استدامة التطور الاستراتيجي الذي يعزز التوجهات المستقبلية للتطور الكروي المنشود للرياضة الإماراتية، مشيداً بجهود أحمد بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات لتطوير المنافسات.

وأكد النقبي أن ورشة العمل مع ممثلي أندية الدرجة الأولى حققت أهدافها، وعكست قيمة الفكرة الإيجابية، وأهدافها الرامية لبحث الخطوات التي تستلهم النجاح من التجارب الرائدة للارتقاء بالكرة الإماراتية إلى آفاق التطور المنشود، وطرح جميع وجهات النظر بشفافية كاملة من شأنها أن تضع الأمور أمام ميزان المنطق والموضوعية، وأوضح أن الخطوات التي تمت مناقشتها في الاجتماع تنطوي على رغبة كبيرة في تطوير المسابقة، ورفع كفاءة الدوري، للوصول إلى المستوى الفني الذي يعزز مستوى المنافسة والإثارة بين جميع الفرق للوصول إلى المحصلة المطلوبة من النقاط.

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