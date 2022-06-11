حسن الحمادي مشرفاً على فريق الظفرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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قررت شركة كرة القدم بنادي الظفرة تعيين حسن الحمادي لاعب الفريق السابق، ومدير الألعاب الجماعية، مشرفاً على الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك الحمادي مدافع الفريق السابق خبرة طويلة في العمل الإداري منذ انضمامه إلى عضوية مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، وتوليه منصب مدير الألعاب الجماعية، والمشرف على فريق كرة الصالات.

وكان مجلس إدارة نادي الظفرة برئاسة عبد الله بطي القبيسي قد عقد اجتماعاً عقب إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة مرشد خلفان المرر، خلفاً لأحمد عمران القبيسي الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه، لمناقشة متطلبات المرحلة القادمة.

كما قررت الشركة تشكيل لجنة فنية لقطاع كرة القدم بالنادي تضم في عضويتها أسماء من أصحاب الخبرة الفنية والإدارية والمالية، وتضم سالم أحمد المزروعي عضو مجلس إدارة شركة الكرة، المسؤول عن قطاع الناشئين، وحسن الحمادي مشرف الفريق الأول، وعبد الرحيم جمعة مدير الفريق، وحسين المرزوقي المشرف الفني لقطاع الناشئين ومشرف فريق الرديف، وخميس المزروعي المدير التنفيذي للنادي.

وستتولى اللجنة ملفات كرة القدم بالنادي، وملف اختيار مدرب الفريق الأول واللاعبين الأجانب والمواطنين، وكافة المراحل وفرق الكرة بالنادي.

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