ماجد حسن يزيد الجدل حول مستقبله مع شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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زاد ماجد حسن لاعب منتخبنا الوطني الأول ونادي شباب الأهلي، من حالة الجدل الدائرة حالياً حول مستقبله في الموسم المقبل، مع تردد أنباء حول اتفاقه على اللعب لنادي الشارقة في صفقة انتقال حر.

وعلق نجم المنتخب، على تغريدة للمشجع عبد الله بن كمال، وأثنى من خلالها على اللاعب، وقال ماجد: "جمهور الأهلي لكم معزة خاصة في قلبي وعلاقة أخوية، وهذا النادي مهما حصل يبقى كبير، وما يوقف على أي لاعب مهما كانت نجوميته، والله يكتب اللي فيه الخير للجميع"، وأنهى اللاعب تعليقه بـ"قلب أحمر".

وتؤكد أنباء أن هناك عروضاً للتعاقد مع ماجد حسن، بعد نهاية عقده مع شباب الأهلي، وأبرزها من العين والشارقة، ولكن يرجح كفة الشارقة، وجود المدرب الروماني أولاريو كوزمين، والذي يعرفه جيداً ماجد، من خلال السنوات الطويلة التي قاد فيها كوزمين، فريق شباب الأهلي.

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