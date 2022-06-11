شباب الأهلي يجدد لجابر ومرزوق

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

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أعلن نادي شباب الأهلي، عن تجديد عقد المدافعين يوسف جابر ومحمد مرزوق، ليواصل اللاعبان مشوارهما مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأوضح النادي أن تجديد عقد يوسف جابر، لمدة موسم حتى عام 2023، فيما تم تجديد عقد مرزوق، لمدة موسمين ليواصل مع الفريق حتى 2024. وجاء التجديد مع المدافعين، بعد أيام قليلة من إعلان النادي عن التعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، خلفاً للمدرب الوطني مهدي علي، والذي تم توجيه الشكر إليه على فترة عمله مع النادي في الموسمين الماضيين.

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