جراحة ناجحة لعبدالله ناصر لاعب النصر

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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خضع عبدالله ناصر مدافع فريق الكرة بنادي النصر لعملية جراحية ناجحة على مستوى القدم في أحد مستشفيات دبي، وسيخضع في الفترة المقبلة لبرنامج علاجي على مراحل وصولاً للتعافي قبل عودة الفريق للتدريبات، يوليو المقبل، استعداداً للموسم الجديد.

وانتقل عبدالله ناصر الذي يشغل مركز الظهير الأيسر إلى صفوف «العميد» قادماً من الفجيرة في بداية الموسم الأخير بعقد يمتد 3 مواسم وشارك معه في 12 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين. وتمنى لاعبو النصر الشفاء العاجل لزميلهم والعودة السريعة إلى الملاعب.

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