قائمة خورفكان النهائية تنتظر تقرير العنبري

المصدر: خورفكان – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنتظر شركة خورفكان لكرة القدم التقرير الفني للمدرب الجديد عبدالعزيز العنبري، وذلك بشأن تحديد القائمة النهائية التي يعتمد عليها الفريق على مستوى اللاعبين، وذلك باستبعاد أو استمرار أو إعارة عدد منهم إلى الأندية الأخرى، بعد ترتيب الأمور الفنية الداخلية واختيار العناصر التي يعول عليها الفريق حسب رأي العنبري واللجنة الفنية.

وكان خورفكان قد ضرب الرقم القياسي في مسألة التعاقدات خلال الموسم الماضي، والتي تجاوزت أكثر من 17 لاعباً، وعلى الرغم من هذا العدد، إلا أن الفريق أنهى الموسم محتلاً المركز العاشر برصيد 28 نقطة مناصفة مع اتحاد كلباء، وكان خورفكان مهدداً حتى الجولات الأخيرة بالهبوط.

وذلك خلال فترة المدرب الأرجنتيني كالديرون قبل أن تتم إقالته لينبري المدرب الوطني عبد المجيد النمر للمهمة ويتمكن من إحداث صحوة وسط الفريق ليفوز على الجزيرة وكلباء ويتقدم نحو المركز العاشر.

تراجع

وكانت نتائج النسور المتراجعة في الدوري قد أشاعت أجواء من الإحباط في أوساط جماهير الفريق، وشكلت ضربة قوية لتطلعاتهم بعد الآمال العراض التي رافقتهم منذ انطلاقة الموسم الماضي على خلفية التعاقدات الكبيرة التي قام بها النادي.

وكان من المؤمل أن يشكل هذا العدد القياسي إضافة قوية للنادي تمنحه فرصة جيدة لحصد النتائج الجيد، إلى جانب التعاقد مع 3 مدربين هم البرازيلي كايو زاناردي والذي قاد النسور خلال موسم ونصف ليحل مكانه كالديرون الذي لم يلبِ التطلعات لتتم إقالته وينبري للمهمة المدرب عبد المجيد النمر.

إحداث الفارق

بدوره، قال محمد مطر غراب المحلل الفني المعروف، معلقاً على حجم التعاقدات الكبير في عدد من أندية دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الماضي، والتي من بينها خورفكان والعروبة والإمارات والظفرة، دون أن تحدث الانتدابات الجديدة الفارق وسط هذه الأندية.

حيث أشار غراب إلى أن التعاقدات دائماً ما تبنى على إمكانات وميزانيات ويجب الابتعاد عن الكم دائماً واستجلاب عدد قليل من اللاعبين من أولئك الذين يتمتعون بإمكانيات ومهارات، وذلك حسب الخانة التي يحتاجها الجهاز الفني، وقال: هناك أندية تمتلك ميزانية كبيرة وفي اعتقادي أن عملية الاختيار والانتقاء يجب أن تكون حسب الحاجة بعيداً عن عملية تكديس اللاعبين، ولذلك لا بد من وضع استراتيجية تبنى عليها عملية التعاقدات في كل الأندية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز