ارتفاع القيمة التسويقية لدوري أدنوك للمحترفين إلى 227.46 مليون يورو

المصدر: وام

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ارتفعت القيمة التسويقية لدوري أدنوك للمحترفين بداية من يونيو الجاري إلى 227.46 مليون يورو، بزيادة قدرها 21.22 مليون يورو عن مايو الماضي.

وكانت القيمة السوقية لدوري أدنوك في نسخة مايو الماضي هي 206.24 مليون يورو، لكنها ارتفعت بنسبة 10.3% في التقييم الجديد لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام وإحصائيات الدوريات والفرق واللاعبين.

وجاءت الزيادة في قيمة مسابقة الدوري الإماراتي مع ارتفاع القيمة السوقية لكل من أندية العين والشارقة والنصر والوحدة والوصل والجزيرة وشباب الأهلي وبني ياس وخورفكان وعجمان، بالإضافة لفريقي الإمارات والعروبة رغم هبوطهما لدوري الدرجة الأولى، فيما تراجعت القيمة السوقية لكل من فريقي الظفرة واتحاد كلباء.

وارتفعت القيمة السوقية لنادي العين بطل الموسم المنصرم من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين من 25.65 مليون يورو إلى 29.12 مليون يورو، بزيادة 3.47 مليون يورو /13.5 %/ .

كما ارتفعت القيمة السوقية لفريق نادي الشارقة وصيف المسابقة من 24.48 مليون يورو إلى 27.78 مليون يورو، بزيادة 3.31 مليون يورو /13.5% / .

وجاء ثالثا نادي النصر ، الذي ارتفعت قيمته السوقية من 19.59 مليون يورو، إلى 22.82 مليون يورو، بزيادة 3.24 مليون يورو، وبنسبة 16.5 % .

وحل فريق الوحدة رابعا من حيث القيمة السوقية التي ارتفعت من 20.65 مليون يورو إلى 22.48 مليون يورو، بزيادة 1.84 مليون يورو /8.9 %/ .

واحتل فريق الوصل المركز الخامس حيث ارتفعت قيمته السوقية من 18.15 مليون يوور، إلى 21.25 مليون يورو، بزيادة 3.11 مليون يورو /17.1 %/ .

وجاء فريق الجزيرة سادسا /من 16.87 مليون يورو إلى 19.16 مليون يورو/ ، وتلته فرق شباب الأهلي /من 17.33 مليون يورو إلى 17.65 مليون يورو/ وبني ياس /من 12.54 مليون يورو إلى 15.44 مليون يورو/ وخورفكان /من 12.93 مليون يورو إلى 13.02 مليون يورو/.

ورغم انخفاض قيمته السوقية ، حل فريق اتحاد كلباء عاشرا بقيمة سوقية بلغت 11.27 مليون يورو، حيث انخفضت 760 ألف يورو، بعدما كانت 12.03 مليون يورو، وحل فريق عجمان في المركز التالي بقيمة سوقية بلغت 10.19 مليون يورو، بعدما كانت 9.15 مليون يورو في منتصف مايو الماضي.

وانخفضت القيمة السوقية لفريق الظفرة من 6.81 مليون يورو، إلى 6.03 مليون يورو ليحل في المركز الـ12 .

وبرغم هبوطهما لدوري الدرجة الأولى ، ارتفعت القيمة السوقية لكل من فريقي الإمارات والعروبة ؛ حيث حل الإمارات في المركز الثالث عشر بقيمة سوقية بلغت 5.82 مليون يورو، بعدما كانت 5.23 مليون يورو، وارتفعت لفريق العروبة من 4.88 مليون يورو، إلى 5.43 مليون يورو.



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