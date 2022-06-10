منصور بن زايد يصدر قرارات بإعادة هيكلة مجالس إدارة نادي الجزيرة والشركات التابعة

المصدر: وكالات

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أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة الرياضي الثقافي نائب رئيس مجلس الشرف للنادي، قرارات بإعادة هيكلة مجالس إدارة نادي الجزيرة واللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة والشركات التابعة للنادي.

وتشكل مجلس إدارة النادي بعضوية كل من معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر نائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، والشيخ/ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي/ أحمد علي الصايغ، وأصحاب السعادة راشد عتيق الهاملي، محمد سيف السويدي، سعيد بن عبدالله بن شيبان، طارق أحمد المسعود، سلطان ضاحي الحميري، وحمد الحر السويدي.

وجاء تشكيل اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس إدارة النادي برئاسة معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر، وعضوية كل من معالي/ أحمد علي الصايغ، معالي الشيخ/ عبد الله آل حامد، وأصحاب السعادة راشد عتيق الهاملي، محمد سيف السويدي، سعيد بن عبد الله بن شيبان، طارق أحمد المسعود، وسلطان ضاحي الحميري، وحمد الحر السويدي.

وأعيد تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم برئاسة سعادة/ طارق أحمد المسعود، وعضوية أصحاب السعادة حمد الحر السويدي، عبد الله بن دسمال، سعيد بن عبد الله بن شيبان، سلطان ضاحي الحميري، عايض مبخوت الهاجري، وعمران الخوري، كما أعيد تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة للاستثمار برئاسة معالي الشيخ/ عبد الله آل حامد، وعضوية معالي/ محمد علي الشرفاء، وأصحاب السعادة أحمد جاسم الزعابي، جاسم حسين آل علي، وسلطان ضاحي الحميري.

وتمت إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية برئاسة سعادة / راشد عتيق الهاملي، وعضوية معالي/ أحمد علي الصايغ، وأصحاب السعادة محمد سيف السويدي، سعيد بن عبد الله بن شيبان، طارق أحمد المسعود، سلطان ضاحي الحميري، وحمد الحر السويدي.

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