الوصل محطة «عموري» الخامسة

المصدر: دبي - علي شدهان

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بات نادي الوصل، المحطة الخامسة في مسيرة الدولي عمر عبدالرحمن، بعدما أعلنت شركة الوصل لكرة القدم رسمياً التعاقد مع «عموري» البالغ من العمر 30 عاما، قادماً من شباب الأهلي.

الفرق الخمسة

وسبق لـ «عموري» اللعب لفرق العين من 2008 حتى 2019، والهلال السعودي في موسم 2019/2018 على سبيل الإعارة، والجزيرة من 2019 حتى 2021، وشباب الأهلي في 2021.

مع العين

سجل «عموري» مع فريقه العين، 38 هدفاً في 142 مباراة، وهدف وحيد في 5 مباريات لعبها بقميص الهلال السعودي، و3 أهداف في 21 مباراة لعبها مع الجزيرة.

«عموري» و«عجب»

بانضمامه إلى الوصل، يعود «عموري» إلى اللعب في فريق واحد مع شقيقه محمد الملقب بـ «عجب»، الذي سبق له الانضمام إلى الإمبراطور منذ الموسم الماضي.

تسهيل مهمة

وتوجهت إدارة شركة الوصل لكرة القدم، بالشكر إلى نظيرتها في نادي شباب الأهلي، على التعاون وتسهيل مهمة انتقال «عموري» إلى صفوف الوصل، الذي سيقوم بتقديم نجمه الجديد والكشف عن تفاصيل الصفقة في معقله بزعبيل قريباً.

ثاني صفقة

وتعد صفقة «عموري» الثانية في سلسلة الصفقات التي انجزتها إدارة شركة الوصل لكرة القدم، بعد إتمام التعاقد مع المدافع المغربي سفيان بوفتيني، وعلى أمل الكشف عن صفقات أخرى تستهدف من خلالها الإدارة الصفراء بناء فريق بمقدوره المنافسة بقوة على ألقاب الموسم الجديد.

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