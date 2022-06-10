«دبي الرياضي» يحتفي بأبطال دوريات المراحل السنية

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثمّن مجلس دبي الرياضي إنجازات فرق الرديف والشباب والناشئين لكرة القدم في أندية دبي التي أحرزت جميع ألقاب بطولات دوريات كرة القدم للموسم 2021 - 2022 للمراحل السنية (الأشبال والناشئين والشباب) وصولاً إلى فرق 21 سنة وعددها 9 بطولات.

جاء ذلك خلال احتفالية مجلس دبي الرياضي بمناسبة ختام الموسم الكروي واستقبال الفائزين في البطولات والإشادة بجهودهم وتحفيزهم على تقديم المزيد من الإنجازات في المواسم المقبلة، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في المجلس ومدراء الأكاديميات في أندية دبي: عنتر مرزوق مدير أكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم، محمد علي محبوب مدير أكاديمية الوصل لكرة القدم.

وأحمد الدليل مدير أكاديمية النصر لكرة القدم، ومسؤولو وقادة الفرق من جميع الفئات السنية الذين أحرزوا كؤوس ودروع البطولات المختلفة، حيث أحرز نادي شباب الأهلي 5 بطولات هي: دوري المحترفين تحت 21 سنة، دوري الشباب تحت 21 سنة، كأس الشباب تحت 21، دوري الناشئين تحت 17، دوري الأشبال تحت 14 سنة، فيما أحرز نادي الوصل 3 بطولات هي: دوري الشباب تحت 19، دوري الناشئين تحت 16، دوري الأشبال تحت 13 سنة، وفوز نادي النصر ببطولة دوري الأشبال تحت 15 سنة.

تهنئة

وهنأ سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي مسؤولي الأكاديميات ومدراء وقادة الفرق على إنجازاتهم التي تؤكد وفرة المواهب الكروية في أنديتنا وقدرتهم على تحقيق الإنجازات، وقال: «هذه الإنجازات تؤكد موهبتكم وتفانيكم في التدريب واللعب، وقد أسعدنا فوزكم بهذه الألقاب لكننا نريد منكم أيضاً التفوق الدراسي لأن النجاح والتفوق الرياضي يجب أن يكون مقروناً بالتفوق الدراسي، كما نريد منكم استمرارية النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب».

وشكر مدراء الأكاديميات ومسؤولي الفرق واللاعبين مجلس دبي الرياضي على الدعم والتعاون الكبير مع الأندية لتطبيق خطط العمل كما شكروا سعادة الأمين العام على الاحتفاء بهم وتهنئتهم بإنجازاتهم وتحفيزهم على تقديم المزيد خلال المواسم المقبلة.

وقال عنتر مرزوق: «مجلس دبي الرياضي هو الداعم الأول لأندية دبي في جميع الألعاب الرياضية وخاصة كرة القدم، ويشرفنا أن نحتفل مع مجلس دبي الرياضي بنتائج أبنائنا من فرق الأكاديميات، حيث نسعى جميعًا لتطوير هذا الجيل الشاب في مختلف مجالات الحياة إلى جانب الرياضة، لنبني جيلًا متكاملًا قادراً على تحقيق أفضل النتائج في مختلف المحافل».

وقال محمد علي محبوب: «نشكر مجلس دبي الرياضي على جهودهم ودعمهم ومبادراتهم الطيبة لتطوير العمل في قطاع الأكاديميات والمساهمة بشكل مباشر في تطوير اللاعبين الناشئين».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز