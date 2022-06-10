الجوكر يطلق جديده «الإمارات ومصر سيرة حب»

المصدر: القاهرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت الأوساط الرياضية والعربية والخليجية والمصرية بتدشين وإطلاق الكتاب التوثيقي «الإمارات ومصر سيرة حب» للإعلامي والكاتب الصحافي محمد الجوكر الأمين العام لجمعية الإعلام الرياضي المستشار الإعلامي في صحيفة البيان، أول من أمس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأقيم الحفل بالمسرح الكبير للمركز الأوليمبي بضاحية المعادي بالقاهرة برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وصالح السعدي نائب سفير الدولة لدى مصر والدكتورة سونيا دنيا واللواء محمد نور سالم وكيلي وزارة الشباب والرياضة المصرية، ونجم المنتخب المصري والنادي الأهلي الأسبق لكرة القدم إبراهيم عبد الصمد.

وحشد كبير من الزملاء الإعلاميين العرب والمصريين من مختلف وسائل الإعلام ممن زاملوا الإعلامي الكبير محمد الجوكر طوال مسيرته الصحافية التي امتدت لأكثر من 40 عاماً، وممن قاموا بالتغطية الإعلامية للحفل الكبير الذي حظي باهتمام كبير من مختلف وسائل الإعلام المصرية والعربية.

بدأ الحفل بكلمة ألقاها محمد الجوكر تناول خلالها جزءاً من مسيرته الصحافية وإسهاماته في تأليف 18 كتاباً توثيقياً تحكي تاريخ الرياضة الإماراتية والعربية والمصرية والشراكة القائمة بين الإمارات ومصر في المجالات كافة خاصة الرياضية وآخرها كتاب «الإمارات ومصر سيرة حب».

رد جميل

ووجه الجوكر شكره وامتنانه للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري لرعاية وحضور الحفل ولجميع المؤسسات الإعلامية المصرية والعربية التي قامت بالتغطية المكثفة لحفل تدشين الكتاب، مؤكداً أن إصدار الكتاب جاء لرد الجميل إلى مصر والمصريين الذين يكن لهم كل مودة وتقدير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز