« الحصن» يسرّح الأجانب ويجدد للمربوعي

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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قررت إدارة نادي دبا الحصن الاستغناء عن اللاعبين الأجانب وهم البرازيلي واندرسون كوستا، والفرنسي من أصل جزائري فاتري ساخي، فيما تم تجديد إعارة العماني محمد المربوعي من نادي الشارقة، وأحرز المربوعي 17 هدفاً مع الفريق خلال الموسم الأخير.

وتقرر بدء تجمع الفريق 23 يوليو المقبل استعداداً للموسم الجديد، فيما يقام المعسكر الخارجي في تركيا اعتباراً من 3 أغسطس المقبل، ويخوض خلاله الفريق 4 مباريات ودبة. وعلمت «البيان» أن البرازيلي رودريغو سوزا محترف البطائح المنتهي عقده مع وصيف الأولى لن يكون ضمن خيارات المدرب الوطني محمد جالبوت خلال الموسم المقبل.

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