3 مشاركات مهمة تنتظر «الأبيض» في 2023

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يعكف الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، على وضع برنامج إعداد «الأبيض» للاستحقاقات المقبلة، وينتظر منتخبنا 3 مشاركات مهمة خلال عام 2023، وستكون البداية بكأس الخليج العربي «خليجي 25».

والمقررة من 6 إلى 19 يناير المقبل ثم المشاركة في بطولة غرب آسيا، المقررة في الإمارات من 20 مارس إلى 2 أبريل 2023، وستكون المشاركة الأهم في كأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة خلال يونيو المقبل، ولكن ينتظر أن يعلن موعدها الجديد، ومكانها قريباً، بعد اعتذار الصين عن عدم استضافتها.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة، برئاسة حميد الطاير، اجتماعاً هاماً مع الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة أروابارينا، لتقييم مشوار المنتخب في تصفيات المونديال، ووضع أجندة البرنامج المستقبلي للمنتخب، والاتفاق عليه، قبل العرض على مجلس إدارة اتحاد الكرة للاعتماد.

وحظي الجهاز الفني للمنتخب بدعم من اتحاد الكرة في الأيام الأخيرة، رغم خسارة مباراة الملحق الآسيوي، بعد المستوى الطيب الذي قدمه لاعبونا أمام أستراليا، ونال إشادة خبراء اللعبة، خاصة مع ظهور عدد من اللاعبين الشباب بمستوى أكثر من رائع، يبشر بمستقبل طيب لـ «الأبيض» في السنوات المقبلة.

وكان حلم الوصول إلى مونديال 2022، انتهى بخسارة المنتخب مباراة الملحق الآسيوي أمام أستراليا الثلاثاء الماضي، بنتيجة 1 - 2، في الدوحة.

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