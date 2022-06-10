«الأولمبي» يودّع البطولة الآسيوية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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ودّع منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم كأس آسيا تحت 23 عاماً، أمس، بالخسارة أمام المنتخب السعودي 0 ــــ 2، باستاد لوكوموتيف في طشقند ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من البطولة المقامة في أوزبكستان. شهد المباراة، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وحضرها إلى جانب معاليه، الدكتور سعيد مطر القمزي سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان، بجانب خلفان جمعة بلهول عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

سجل هدفي السعودية في مرمى منتخبنا كل من أيمن يحيى، وسعود عبدالحميد في الدقيقتين 56، و93 من ركلة جزاء، وتم طرد لاعب منتخبنا عيد خميس في الدقيقة 76. وشهدت المجموعة فوز اليابان على طاجيكستان 3 ــــ 0 باستاد بونيودكور.

وبهذه النتيجة توقف رصيد «الأولمبي» عند 3 نقاط، لينهي مشواره الآسيوي في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن كل من منتخبي السعودية واليابان في المركزين الأول والثاني بالترتيب، اللذين تأهلا معاً إلى الدور ربع النهائي، ويلتقي خلاله يوم الأحد المقبل، السعودية مع فيتنام، واليابان مع كوريا الجنوبية.

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