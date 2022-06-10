حارب سهيل نجم المستقبل

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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اختار مشاركون في تصويت نظمه الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على «تويتر» حارب عبدالله سهيل لاعب منتخبنا «نجم المستقبل» بعد تألقه في مباراة «الأبيض» ضد أستراليا في الملحق الآسيوي للمونديال، والتي خسرها منتخبنا بهدفين مقابل هدف واحد الثلاثاء الماضي.

وحسم نجم منتخبنا نتيجة التصويت لاختيار «نجم المستقبل» على حساب الأسترالي ناثانيل أتكينسون الذي يبلغ 22 عاماً ويعد أحد النجوم الصاعدين في منتخب الكانغارو. ونشر حساب الاتحاد الآسيوي مقطع فيديو لحارب سهيل أثناء التمريرة الحاسمة التي جاء منها هدف التعادل لمنتخبنا عن طريق كايو كانيدو معلقاً:«أسعد اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا المشجعين بتمريرة جميلة لمنتخب الإمارات».

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