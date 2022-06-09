«الرياضات الإلكترونية» يستعد لتصفيات المونديال بمعسكر دبي

المصدر: دبي - البيان

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اطمأن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، على سير المعسكر التدريبي للاعبي منتخب الإمارات للرياضات الإلكترونية، عبر اتصال هاتفي مع سعيد علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد.

وتابع رئيس الاتحاد برامج الإعداد في المعسكر الداخلي، والحالة الفنية للاعبين، ووجّه بتسهيل جميع الصعاب على اللاعبين.

ويواصل منتخب الإمارات للرياضات الإلكترونية تدريباته اليومية في معسكره الداخلي بدبي، استعداداً لخوض التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم الإلكترونية (FIFAe Nations 2022 )، والتي ستقام في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، في الفترة من 27 إلى 30 يوليو المقبل.

وسيمثل المنتخب في هذه التصفيات، لاعبنا أحمد السويدي، والحاصل على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الخليجية الأخيرة، وزميله سالم الحمادي.

وقال محمود الكربي مدير المنتخب، إن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية تعاقد مع الباكستاني سيّد سلمان، المدرب العالمي المتخصص في لعبة كرة القدم الإلكترونية (FIFA 2022)، للإشراف على تدريب المنتخب، وأضاف الكربي أن لاعبينا سيخوضون غمار التصفيات (أونلاين)، حال التأهل، ستكون المنافسات حضورياً، وأضاف مدير المنتخب، أن أجواء المعسكر إيجابية، وفرص صعود منتخبنا كبيرة.

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