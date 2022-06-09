«هاربور» تدير مشروعات النصر العقارية

المصدر: دبي- البيان

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وقعت شركة نادي النصر للاستثمار اتفاقية شراكة مع شركة هاربور العقارية، حيث تتولى الأخيرة بموجبها إدارة المشاريع العقارية التابعة لنادي النصر، والتي تتمثل في حوالي إحدى عشرة بناية سكنية داخل مقر النادي في قلب منطقة عود ميثاء، تتضمن 500 شقة سكنية، بالإضافة إلى أكثر من 68 محلاً تجارياً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد مساء أمس بمقر النادي، وحضره منصور الفلاسي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، وجمال لوتاه عضو مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، ومهند الوادية المدير التنفيذي لشركة هاربور العقارية.

جدير بالذكر أن شركة هاربور واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال إدارة العقارات، وهي جزء من مجموعة عالمية من الشركات العقارية في أستراليا، ونظراً لتميزها وإمكاناتها الكبيرة فقد حصلت الشركة على العديد من الجوائز، من أبرزها جائزة التصنيف الذهبي من قِبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي على مدى خمس سنوات متتالية، وتم تصنيفها ضمن أفضل 5 شركات عقارية من قبل مجلة فوربس، وكأفضل شركة لإدارة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل مجلة «بروبرتي تايمز».

ريادة

هذا وقد أعرب منصور الفلاسي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة هاربور، وقال: «نفتخر بالنهج الذي أسس عليه نادي النصر كرائد من رواد مجال الاستثمار في الأندية الرياضية، ونسعى لتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي للنادي».

وأضاف: «نسعد بإعلان شراكتنا مع هاربور العقارية وهي شركة ذات تصنيف عال ومعروفة عالمياً وهي ليست فقط شراكة لإدارة العقارات، بل لإضافة أيقونة جديدة إلى إمارة دبي».

وأردف قائلاً «أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، على دعمه الكبير وتوجيهاته الدائمة، التي تشكل نهجاً وطريقاً نحو التقدم والازدهار لنادينا، كما أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على دعمهم الكبير، وأشكر مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار ونفتخر بهذه الإضافة التي ستكون علامة فارقة، وإن شاء الله ستكون هناك مشاريع قادمة مستقبلاً، ونتمنى لهذه الشراكة النجاح والاستمرار».

من جانبه، قال مهند الوادية المدير التنفيذي لهاربور العقارية: «أشكر مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار على ثقتهم، هذا شرف لنا ومسؤولية كبيرة، هدفنا تفعيل كل الاستراتيجيات في خدمة محفظة نادي النصر للاستثمار ونسهم في تطوير دخلها والحفاظ على سمعة نادي النصر، وهو علم من أعلام دولة الإمارات، وأتمنى أن نكون عند حسن ظنكم».

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