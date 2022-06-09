الأولمبي الإماراتي يخسر من السعودية ويودع البطولة الآسيوية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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ودع منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، كأس آسيا تحت 23 عاما، بالخسارة أمام المنتخب السعودي 0/2، في مباراتهما على ملعب لوكوموتيف في طشقند مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة من البطولة المقامة في أوزبكستان.

وسجل للسعودية كل من أيمن يحيى في الدقيقة 57، وسعود عبدالحميد في الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء، وتعرض لاعب منتخبنا الإمارات عيد خميس للطرد في الدقيقة 76.

وتوقف رصيد "الأبيض" الأولمبي، بعد الخسارة عند 3 نقاط، لينهي مشواره الآسيوي في المركز الثالث، وبفارق 4 نقاط عن كل من منتخبي السعودية واليابان في المركزين الأول والثاني بالترتيب، وتأهلا معاً إلى الدور ربع النهائي.

وحاول لاعبونا تهدئة إيقاع المباراة في الدقائق الأولى، وأنقذ حارس منتخبنا سهيل المطوع، فرصة سعودية خطيرة من انفراد لهيثم عسيري في الدقيقة 7، وحول تسديدته إلى ركلة ركنية.

ورد القائم الأيسر للمرمى السعودي في الدقيقة 15 تسديدة لاعبنا أحمد جميل، لترتد الكرة إلى زميله حسين مهدي، والذي سددها قوية لترتد أيضاً من القائم الأيمن، ليعلن الأبيض الأولمبي عن وجوده، ورغبته في تحقيق الفوز.

وواصل حراسنا المطوع تألقه، وحول تسديدة حامد الغامدي في الدقيقة 24، إلى ركلة ركنية بعد مرور مهاري جميل من اللاعب السعودي، ورد عارضة المرمى الإماراتي ركلة حرة مباشرة سددها سعود عبدالحميد قوية في الدقيقة 32.

وألغى الحكم هدفاً للسعودية في الدقيقة 40 بعد العودة إلى تقنية الفيديو لوجود لمسة يد على مسجل الهدف هيثم عسيري، وتصدى حارس الأبيض" الأولمبي لانفراد من أيمن يحيى في الدقيقة 56، ولكن اللاعب السعودي نفسه، تمكن في الدقيقة التالية من تسجيل هدفاً لفريقه من هجمة مشابهة للفرصة الضائعة قبلها.

وطرد لاعب منتخبنا الوطني عيد خميس، ليكمل الأبيض الأولمبي مباراته بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 76، لتزيد مهمة العودة صعوبة، واحتسب الحكم ركلة جزاء للسعودية في الوقت بدل الضائع بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لوجود لمسة يد على لاعبنا يوسف علي، وأحرز منها سعود عبدالحميد الهدف الثاني للسعودية.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة، قد شهدت يوم الجمعة الماضي فوز السعودية على طاجيكستان 0/5، واليابان على الإمارات 1/2، بينما في الجولة الثانية، فازت الإمارات على طاجيكستان 0/2، وتعادل اليابان مع السعودية 0/0.

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