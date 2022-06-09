تدشين كتاب «الإمارات ومصر سيرة حب» للجوكر

المصدر: القاهرة - البيان

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احتفلت الأوساط الرياضية والعربية والخليجية والمصرية بتدشين وإطلاق الكتاب التوثيقي «الإمارات ومصر سيرة حب» للإعلامي والكاتب الصحافي الكبير محمد الجوكر الأمين العام لجمعية الإعلام الرياضي المستشار الإعلامي لجريدة البيان، أول من أمس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأقيم الحفل بالمسرح الكبير للمركز الأوليمبي بضاحية المعادي بالقاهرة برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية الشقيقة وصالح السعدي نائب سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية والدكتورة سونيا دنيا واللواء محمد نور سالم وكيلي وزارة الشباب والرياضة المصرية، ونجم المنتخب المصري والنادي الأهلي الأسبق لكرة القدم إبراهيم عبد الصمد، وحشد كبير من الزملاء الإعلاميين العرب والمصريين من مختلف وسائل الإعلام ممن زاملوا الإعلامي الكبير محمد الجوكر طوال مسيرته الصحافية التي امتدت لأكثر من 40 عاماً، وممن قاموا بالتغطية الإعلامية للحفل الكبير الذي حظي باهتمام كبير من مختلف وسائل الإعلام المصرية والعربية.

بدأ الحفل بكلمة ألقاها الإعلامي الكبير محمد الجوكر تناول خلالها جزءاً من مسيرته الصحافية وإسهاماته في تأليف 18 كتاباً توثيقياً تحكي تاريخ الرياضة الإماراتية والعربية والمصرية والشراكة القائمة بين الإمارات ومصر في المجالات كافة خاصة الرياضية وآخرها كتاب «الإمارات ومصر سيرة حب».

رد جميل

ووجه الجوكر شكره وامتنانه للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري لرعاية وحضور الحفل ولجميع المؤسسات الإعلامية المصرية والعربية التي قامت بالتغطية المكثفة لحفل تدشين الكتاب، مؤكداً أن إصدار الكتاب جاء لرد الجميل إلى مصر والمصريين الذين يكن لهم كل مودة وتقدير.

وتلا كلمة الجوكر عرض فيلم وثائقي بصوت مؤلف الكتاب تناول العلاقات التاريخية والمتميزة بين الإمارات ومصر على مختلف الأصعدة خاصة الرياضية طوال 50 عاماً متصلة.

ثم ألقى نائب سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية صالح السعدي كلمة أشاد فيها بخطوة مؤلف الكتاب في توثيق العلاقات الرياضية الوطيدة التي تربط الإمارات بمصر، والتي انعكست على جميع القطاعات الأخرى، ما أسهم في علاقات أصبحت نموذجاً يحتذى به في العلاقات بين الشعوب والدول.

وألقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري كلمة أكد فيها أن علاقات الإمارات ومصر هي علاقة حب ومودة من عشرات السنين، مؤكداً أن الرياضة لعبت دوراً محورياً ومؤثراً في تنمية العلاقة بين البلدين الشقيقين.

وتلا ذلك مراسم توقيع أول نسخة من كتاب «الإمارات ومصر سيرة حب» وقام الإعلامي الكبير محمد الجوكر بتسليم وزير الشباب والرياضة المصري نسخة من الكتاب، ونسخة مماثلة إلى نائب سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وإلى وكيلي وزارة الشباب والرياضة المصرية، ونسخاً مماثلة لجميع الزملاء الإعلاميين.

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