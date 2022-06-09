نجوم «الملكي» يستمتعون بإجازتهم في دبي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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اختار نجوم ريال مدريد أبطال أوروبا الاستمتاع بإجازتهم الصيفية في دبي «دانة الدنيا» عقب انتهاء ارتباطاتهم مع منتخباتهم الوطنية وبعد موسم كروي طويل قدم فيه الميرنغي موسماً استثنائياً محلياً وقارياً، بدأه بالتتويج بكأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيك بيلباو في يناير الماضي ثم التتويج بلقب الليغا قبل أن يختتم المشوار الناجح بلقب دوري أبطال أوروبا على حسب ليفربول الإنجليزي في العاصمة الفرنسية باريس بهدف دون رد.

ومن بين هؤلاء النجوم الذين اختاروا الاستجمام في دبي الإسباني لوكاس فاسكيز، الذي اصطحب عائلته معه للاستمتاع بالهدوء وتجارب التسوق والأنشطة الشاطئية والوجهات العائلية المميزة.

ونشر النجم الإسباني بعض الصور لعائلته أثناء السباحة في شواطئ دبي والإقامة في أحد الفنادق الفخمة، إضافة إلى صور أخرى ومقطع فيديو يظهر من خلالها فاسكيز وهو يستمتع بتذوق أشهى الأطباق التركية بمطعم الشيف «بوراك» الشهير في دبي.

ونشر زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور أحد نجوم الملكي وصاحب هدف النهائي في دوري الأبطال في شباك ليفربول صوراً على خاصية الستوري وهو يستمتع بقضاء إجازته في أحد الفنادق الفخمة في دبي وخوض تجربة الطهي في مطعم الشيف «بوراك».

ويتواجد نجوم آخرون من ريال مدريد في دبي حالياً مثل خوسيه إغناسيو فرنانديز إغليسياس المعروف بناتشو، كما تعد «دانة الدنيا» الوجهة المفضلة لنجم الفريق الفرنسي كريم بنزيمه الذي تعوّد على زيارتها باستمرار.

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