الصحافة العالمية: الأبيض لا يستحق الخروج

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن اللاعبين والجهاز الفني والإداري وكل عناصر المنتخب الوطني اجتهدوا وعملوا بجد خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق هدف التأهل، لكن الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، وأنا أشكر الجميع على عطائهم والتزامهم وعملهم المتواصل، وكذلك الشكر موصول لشركائنا وجمهور الكرة الإماراتية الذي كان عند حسن الظن به.

وتوجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر كذلك إلى اللاعبين على الأداء الطيب الذي قدموه أمام أستراليا، مؤكداً أن القادم سيكون أفضل بمزيد من العطاء والعمل، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة سيواصل دعمه المنتخب الوطني من أجل بلوغ أهدافه وتحقيق طموحات جماهيره في المستقبل، وقال: سيبقى المنتخب الوطني أهم أولويات مجلس الإدارة في الفترة

المقبلة كما كان في السابق، وسنعمل على مواصلة التطوير وتوفير كل الأسباب التي تساعد على النجاح.

كما تقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر إلى إدارات الأندية على تعاونها ودعمها المنتخب الوطني خلال تجمعاته الداخلية والخارجية، مؤكداً أن التعاون هو الطريق الذي يرتقي بالكرة الإماراتية ويجعلها في الصفوف الأمامية.

وقد أشادت الصحافة العالمية بما قدمه منتخبنا الوطني أمام نظيره الأسترالي «الكنغارو» مساء أول من أمس، في الملحق الآسيوي، رغم خسارة «الأبيض» بنتيجة 1-2، وتأهل أستراليا للقاء بيرو الاثنين المقبل، في الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال قطر 2022، وأجمعت على أن منتخبنا لا يستحق الخروج أمام منتخب أستراليا. وأكدت صحيفة «الديلي ميل» الإنجليزية أن أستراليا حققت فوزاً دراماتيكياً وصعباً على المنتخب الإماراتي، وبتسديدة غيرت مسارها بعد اصطدامها بالمدافع. وتساءلت صحيفة «سيدني مورينيغ هيراليد» عن مدى قدرة أستراليا على تجاوز بيرو في الملحق العالمي، بعد الإحراج الذي تعرض له الفريق أمام الإمارات، خصوصاً في الشوط الأول.

ونشرت «الغارديان» البريطانية تقريراً تضمن تصريحات للحارس الأسترالي ماثيو رايان، أشاد فيها بأداء الإمارات، وأكد أن مستوى لاعبيها أسهم في تقديم مباراة قوية.

كما أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره عن المباراة أن الإمارات ظهرت بصورة جيدة خلال الشوط الأول.تأهل

قال الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب منتخبنا الوطني: هذه نهاية فصل، وعلينا الآن التفكير في المستقبل بالمزيد من العمل الجاد، لدينا الكثير من اللاعبين الشباب، وعلينا الاستمرار، اللاعبون قدموا كل ما لديهم أمام أستراليا، خسرنا 1-2، وودعنا حلم التأهل إلى مونديال قطر 2022.وأضاف: «أظهر اللاعبون احترافية عالية أمام أستراليا، وقدمنا مستوى جيداً طوال 75 دقيقة، وكان لاعبونا في أتم تركيزهم، وبشكل عام قدم المنتخب الإماراتي مباراة جيدة».

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