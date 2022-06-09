بدء أعمال الصيانة بملعب كلباء

المصدر: (كلباء – محمد فضل)

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بدأت بنادي اتحاد كلباء أعمال الصيانة في الملعب الرئيس، استعداداً للموسم الجديد وشوهدت الآليات تقوم بأعمال حرث العشب توطئة لاستبداله بالعشب الجديد، إلى جانب مراجعة مقاعد الجمهور وكذلك المقصورة الرئيسية، وسيكون الملعب جاهزاً تماماً قبيل انطلاقة الموسم الكروي المقبل 2022 - 2023 في أغسطس المقبل، في وقت سيكون فيه تجمع كلباء في يوليو المقبل، وتقرر معسكر النمور في جمهورية النمسا بقيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي الذي سيتولى تدريب الفريق خلفاً للأوروغوياني خورخي داسيلفا الذي لم يصل إلى اتفاق مع إدارة شركة كرة القدم بخصوص تجديد عقده للموسم الرابع على التوالي.

وفي ما يتعلق بالمحترفين الأجانب يبدو أن النية تتجه لإعارة الثنائي النمساوي روبرت زولغ والبيروفي كارتاخينا، خصوصاً أن عقدهما مستمر حتى نهاية الموسم المقبل، فيما ستبقى الشركة على التوغولي بينال ملابا حتى نهاية عقده 2023.

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