«الإمارات» يحسم أهم 3 ملفات في 72 ساعة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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حسم نادي الإمارات، 3 ملفات مهمة في 72 ساعة فقط، تأهباً للموسم الجديد الذي يشارك فيه بدوري الدرجة الأولى بعد هبوطه من المحترفين في الموسم الأخير.

وتمكنت إدارة النادي بقيادة يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة من إغلاق عدد من الملفات المهمة، وهي التدريب والأجانب وإعادة ترتيب الجهاز الإداري، في خطوة تستهدف الإعداد المبكر للموسم الجديد الذي يدخله بطموح الفوز بلقب «الهواة» والعودة من جديد إلى دوري الأضواء والشهرة.

الجهاز الفني

وكان أول الملفات وأبرزها التعاقد مع الجهاز الفني بقيادة التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة السابق، والذي أشرف على الفريق في دوري الهواة والمحترفين، بجانب حسم ملف الأجانب بالتعاقد مع البرازيليين دييغو سيلفا لاعب دبا الفجيرة الذي سبق له الدفاع عن شعار «الصقور» في دوري الهواة، ويعتبر سيلفا هداف الدوري في نسخته الأخيرة برصيد 27 هدفاً، إضافة إلى أندرسون كوستا القادم من دبا الحصن ثالث هدافي الدوري برصيد 19 هدفاً والذي لعب الموسم قبل الماضي مع نادي البطائح، ما يشير إلى أن النادي اعتمد في خياراته على العناصر التي تمتلك خبرة اللعب في دوري الدرجة الأولى واعتادت على الأجواء في الدولة ولديها تجارب ناجحة.

وعلى صعيد الترتيبات الإدارية، اختار النادي عبد الله العاجل لمهام مشرف الفريق الأول عقب اعتذار خلف سالم بن عمبر عن مواصلة المهمة، بسبب مشغولياته الخاصة مع استمراره عضواً بمجلس الإدارة، وتكليف هادف سيف بأعباء مدير الفريق عقب نجاح تجربته الإدارية الأولى في الموسم الأخير.

3 أسابيع

وحرص النادي على الاستفادة من تجربة الموسم الماضي والذي تضرر فيه الفريق بعد بداية إعداده المتأخرة وتعاقداته المتعجلة قبل انطلاق المباريات الرسمية بثلاثة أسابيع، حيث كان آخر نادٍ قد حسم ملفات الأجانب والمدرب والنادي الأخير الذي بدأ تحضيراته للموسم، بسبب الفراغ الإداري حينها، ليكون الإمارات في الموسم الحالي أول أندية الدولة على مستوى الهواة والمحترفين، حسماً للملفات المذكورة في فترة زمنية وجيزة قصيرة ما يعكس جديته في العودة السريعة إلى موقعه السابق.

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