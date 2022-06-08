بني ياس يوضح حقيقة فيديو الشيشة ويتقدم بشكوى ضد المروّجين

المصدر: البيان

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تقدَّم نادي بني ياس بشكوى رسمية للجهات المختصة ضد مروِّجي فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي «يوتيوب» و«تيك توك» لمجموعة من الجماهير يدخنون الشيشة بأحد المطاعم في استاد النادي بالشامخة.

وأكد النادي أن الواقعة قديمة تماماً، حيث حدثت قبل 12 عاماً، وتحديداً في عام 2010، عندما تم التعاقد في ذلك التوقيت مع أحد المطاعم التي تقدم الوجبات والمشروبات الصحية، ووقتها حدث نوع من التجاوز من قبل إدارة المطعم ومخالفتها لشروط التعاقد، حيث قدمت للجماهير الشيشة دون علم النادي، كما صادف اليوم الأول لافتتاح المطعم وتقديم الشيشة في مباراة للفريق الأول في بطولة الدوري، وتم استغلال التصريح المتوافر لدى المطعم بإدخال الأغذية والمشروبات في يوم المباراة، وتم إدخال معدات الشيشة وتقديمها لبعض الجماهير، ما استدعى تدخلاً فورياً من أمن النادي، حيث تم حل الإشكالية في مدة لا تتجاوز دقائق معدودة .

وأوضح النادي أن الإدارة اتخذت في تلك الفترة قراراً سريعاً بإلغاء عقد المطعم فوراً، وتبرأت بدورها من الواقعة، ورفضتها شكلاً ومضموناً، لكونها تتنافى مع مبادئ الرياضة والصحة العامة التي يتبناها نادي بني ياس.

وأكد نادي بني ياس رفضه مثل هذه التصرفات التي لا تتناسب ولا تتماشى مع المنهج الرياضي الذي وضعه نادي بني ياس بالحفاظ على أجيالنا القادمة وتقديم كل الرعاية والخدمات والدعم لأبنائنا الرياضيين، مشدداً على أن أي عمل أو فعل مشين أو نشر المزيد من الإشاعات بالفترة المقبلة ستقابله إجراءات قانونية صارمة من نادي بني ياس الرياضي الثقافي.

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