أجانب يعشقون التجوال بين «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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يعشق عدد من أجانب دوري الدرجة الأولى (الهواة) الترحال والتجوال بين الأندية، حيث يطيب لهم المقام في البقاء على أرض الفرص «الإمارات».

ويظل عدد منهم لمواسم متنقلاً بين الأندية والفرق بالدرجة الأولى، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الهداف البرازيلي دييغو سيلفا اللاعب الذي قدم للإمارات قبل 5 مواسم للعب في صفوف النواخذة.

والذي بقي معه لموسم ليتحول منه لإمارة رأس الخيمة وتحديداً نادي الإمارات الذي قاده للصعود قبل موسمين وتوج معه هدافاً للمسابقة، ليعيده دبا الفجيرة من جديد مع انطلاقة الموسم الماضي ليقوده للتتويج بدرع دوري الهواة في النسخة الأخيرة ويتربع كالعادة على صدارة الهدافين.

وقبيل أن يخطفه أي نادي آخر سارعت إدارة نادي الإمارات من جديد للتعاقد مع ماكينة الأهداف، والذي وقع عقداً مع الصقور للموسم الكروي المقبل 2022 - 2023.

ولحق به مواطنه واندرسون كوستا الذي نال لقب هداف البطائح قبل موسمين وتحول منه للعب لفريق دبا الحصن في الموسم الذي انتهى في أبريل الماضي لينضم إلى صفوف فريق الإمارات أيضاً، والذي فيما يبدو أنه عازم على العودة من جديد إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين بعد موسم وحيد قضاه الفريق في دوري الأضواء.

رقم قياسي

وضرب البرازيلي رودريغو سوزا محترف البطائح الرقم القياسي على مستوى الأجانب في الملاعب المحلية بعد نجاحه في قيادة 7 أندية للصعود إلى المحترفين، وكانت بداية اللاعب مع فريق الشعب «سابقاً» الشارقة حالياً، ومنه انتقل للخليج سابقاً خورفكان حالياً ليقوده للعب في النسخة الأولى من دوري المحترفين.

وانتقل منه إلى حتا ليشهد صعود الإعصار لمنصات التتويج، ويتجه نحو عجمان الذي ساهم معه أيضاً في التأهل إلى دوري المحترفين، ويعود من جديد إلى خورفكان قبل موسمين ويتألق مع النسور الذي تأهل للمرة الثانية لدوري الأضواء في عصر الاحتراف، ثم جاء الدور على فريق العروبة الذي نجح معه وقاده لدوري الأضواء والشهرة بعد أن ظفر الفريق بلقب دوري الهواة في النسخة الماضية بعد مرور 30 عاماً على تأسيس النادي.

ولم يتوقف نجم السامبا عند هذا الحد بعد نجاحه ومساهمته مع زملائه اللاعبين في البطائح بتحقيق حلم الصعود لدوري الكبار في إنجاز غير مسبوق على مستوى النادي الوليد والذي لم يمض على تأسيسه 10 أعوام، بينما تأسس فريق الكرة قبل 3 سنوات فقط، كما يحمل اللاعب البرازيلي رقماً قياسياً آخر بالاستمرار لأطول فترة في ملاعب الدولة كمحترف أجنبي لمدة 12 موسماً منتزعاً لقب عميد الأجانب.

داسيلفا وساخي

كما يتواجد في الحمرية البرازيلي فينيسيوس داسيلفا الذي خاض تجارب عدة على مستوى الهواة بدءاً من العروبة مروراً بدبا الحصن وحتا وأخيراً الحمرية.

وهناك الفرنسي من أصل جزائري فاتري ساخي الذي انضم لصفوف مصفوت موسم 2016 وبقي في صفوف القناصة لأربعة مواسم لينتقل منه للعروبة وفي الموسم الأخير ارتدى شعار دبا الحصن، ويرغب ساخي «32 عاماً» في البقاء لمواسم أخرى في الإمارات، حيث يمتاز اللاعب بقدراته التهديفية العالية إلى جانب إجادة الضربات الرأسية.

تسهيل العقبات

بدوره أكد عبد العزيز منقوش نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون أن تنقل المحترفين الأجانب بين الأندية يأتي رغبة منهم للبقاء في الإمارات لسنوات.

وذلك ناتج لاعتبارات كثيرة على رأسها جودة المعيشة في الإمارات إلى جانب العقود المرضية التي تقدمها الأندية للأجانب، فضلاً عن توفير الإمكانات وتسهيل الصعاب والعقبات من قبل الإدارات للاعبين سواء أكانوا أجانب أم مواطنين لتقديم الأفضل طوال الموسم مما يمهد لتألق الأجانب واستمراريتهم لمواسم عدة.

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