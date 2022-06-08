محمد أحمد عيناوي حتى 2024

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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نفى مدافع العين محمد أحمد، ما تردد عن نيته الرحيل من النادي خلال فترة الانتقالات المقبلة، مؤكداً أنه باقٍ مع العين الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى 2024.

وأكد أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي عن نيته الانتقال لفريق آخر محض إشاعات لا أساس لها من الصحة، لافتاً إلى أنه في حال رغب بالانتقال إلى فريق آخر سيخرج ليخبر الجميع بنفسه. وكانت تقارير إخبارية ربطت بالمدافع محمد أحمد، بفريقي النصر والجزيرة، وهو ما نفاه اللاعب في مقطع فيديو على سناب شات.

وانضم محمد أحمد (33 عاماً) للعين في يونيو من عام 2012 بعد التعاقد معه لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي الشباب، ومدد عقده مرتين بعد ذلك كانت آخرها في مايو 2019 لمدة خمس سنوات، وخلال هذه الفترة توج اللاعب مع العين بعدد 11 بطولة منها 5 بطولات دوري و2 كأس رئيس الدولة، و2 كأس السوبر الإماراتي.

بالإضافة لكأس رابطة المحترفين، كأس السوبر الإماراتي المغربي، وحقق اللاعب إنجازات بارزة وغير مسبوقة مع الفريق البنفسجي بتتويجه بثنائية الدوري والكأس عام 2018، وفي نفس العام وصل معه لنهائي كأس العالم للأندية، وقبلها وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم عام 2016.

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