فرهاد مجيدي يشعل «إنستغرام» كلباء

المصدر: دبي- علي الظاهري

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أشعلت قيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، دفة تدريب الفريق الأول للكرة في نادي اتحاد كلباء، الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، حيث شهد حساب النادي تفاعلاً غير مسبوق، منذ إعلان تولي مجيدي الجهاز الفني للفريق.

وانهالت آلاف التعليقات، وحالات الإعجاب على منشورات حساب شركة كرة القدم في النادي، منذ إعلان التعاقد الرسمي مع مجيدي، الذي تولى المهمة خلفاً للمدرب السابق الأورغوياني خورخي داسيلفا، ليسهم هذا التفاعل في رفع عدد المتابعين لحساب النادي، الذي اقترب من 40 ألف متابع.

ويملك فرهاد مجيدي قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث انهالت عبارات الإعجاب والدعم من متابعيه في بلده، بعد تجربته الأُولى الناجحة مع نادي استقلال طهران، إلى جانب مشجعيه من داخل الدولة، لا سيما أنه خاض تجربة سابقة كلاعب في الدوري الإماراتي، مع أندية الوصل، العين، شباب الأهلي، والنصر.

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