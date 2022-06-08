الوصل.. شكراً للخماسي الأجنبي

المصدر: دبي - علي شدهان

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وجهت إدارة شركة الوصل لكرة القدم، الشكر لخمسة لاعبين أجانب، لعبوا لفريق الكرة الأول على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2021-2022، في إشارة إلى انتهاء العلاقة بين الطرفين بكل الود، مع تمني التوفيق لهم جميعاً في مشوارهم المقبل.

وشملت قائمة اللاعبين الخمسة الذين وجه الوصل الشكر لهم، الاورغواياني ميشيل أراوخو، المعار من فلومينيسي البرازيلي، والبرازيليون، راميرو بينيتي، المعار من كورينثيانز البرازيلي، وأدريلسون سيلفا، المعار من سبورت ريسيفي، وناتان فليبي "فئة المقيم"، والسنغالي موفتاو أولابي "فئة المقيم"، المعار من الفجيرة.

رقم صعب

وتندرج الخطوة الوصلاوية الجديدة، في إطار نهج وضعته الإدارة الحالية برئاسة احمد الشعفار، والهادفة إلى إجراء عمليات جذرية في أصل بناء فريق النادي الأول لكرة القدم، أملاً بأن يكون الإمبراطور في بطولات الموسم الجديد، ليس رقماً صعباً فحسب، بل منافساً على البطولات.

خطوات أخرى

وقبل توجيه الشكر للخماسي الأجنبي، نجح الوصل في إنجاز صفقة التعاقد مع المدافع المغربي سفيان موفتيني، والتجديد للبرازيلي "المقيم" جيفرسون دوغلاس حتى عام 2024، وفي الطريق خطوات أخرى من المؤمل أن تسفر عن نتائج تسعد عموم الوصلاوية.

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