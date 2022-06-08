الأبيض.. حلم المونديال يتبخر

المصدر: متابعة- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبخر حلم منتخب الإمارات في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، بالخسارة من منتخب أستراليا 1 - 2 مساء أمس، في مباراتهما على ملعب استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الملحق الآسيوي من التصفيات، وافتتح جاكسون إرفاين التسجيل لأستراليا في الدقيقة 53، وتعادل للإمارات كايو كانيدو في الدقيقة 57، قبل أن يسجل أيدين هيروستيتش في الدقيقة 85. وتأهلت أستراليا لخوض مباراة الملحق العالمي أمام بيرو، صاحبة المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، وتقام المباراة الاثنين المقبل، على ملعب استاد أحمد بن علي أيضاً، وينتقل الفائز من الملحق العالمي للعب في نهائيات المونديال ضمن المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضاً كلاً من فرنسا، حاملة اللقب، والدنمارك وتونس.

وقدم المنتخب الوطني الإماراتي، أداءً قوياً ومتوازناً في الشوط الأول، ولاحت الخطورة الأولى في المباراة من قبل منتخبنا الوطني، عندما استلم حارب سهيل في الدقيقة 19، واختار التسديد عن تمرير كرة عرضية، لترتد الكرة من جسد حارس أستراليا ماثيو رايان.

وتصدى حارس أستراليا مجدداً في الدقيقة 35، لكرة أخرى من حارب سهيل، في مواجهة مباشرة، ليضيع هدف مؤكد من المنتخب الإماراتي، ولم تستغل الفرص لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف. وازداد ضغط «الأبيض» في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وتمكن المنتخب الأسترالي، من تسجيل هدف في الدقيقة 53، ونجح «الأبيض» في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 57 عن طريق كايو كانيدو، والذي سدد كرة قوية في سقف مرمى الحارس رايان. وأجرى مدرب منتخبنا الوطني تغييرين بنزول يحيى نادر وعلي صالح، وخروج علي مبخوت وعبد الله رمضان في الدقيقة 75، في محاولة لاستعادة السيطرة على المباراة، مع تحسّن مستوى الكانغارو، وأسفر الضغط الأسترالي عن هدف ثانٍ في الدقيقة 85، بتسديدة قوية من أيدين هيروستيتش، واصطدمت بطريقها بالمدافع الإماراتي علي سالمين وسكنت المرمى بعدها حافظت أستراليا على تفوقها لتتأهل إلى الملحق العالمي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز