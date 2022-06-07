الأبيض الأولمبي جاهز للمواجهة الحاسمة أمام السعودية

المصدر: دبي - البيان

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رفع منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم درجة الاستعداد للمواجهة الحاسمة أمام منتخب السعودية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة، في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً – أوزبكستان 2022، والمقرر إقامتها بعد غد الخميس، على ستاد لوكوموتيف في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت طشقند (الخامسة بتوقيت الإمارات).

وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا اليوم على الدفع باللاعبين، الذين شاركوا في مباراة، أمس، أمام طاجيكستان في تدريبات استشفائية خلال الفترة الصباحية، إلى جانب حصة تدريبية خفيفة، خلال الفترة المسائية في ملعب بيوندكور، بمشاركة كافة اللاعبين.

ويحتل منتخبنا المركز الثالث في المجموعة الرابعة، برصيد 3 نقاط من مباراتين، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام اليابان بهدفين لهدف، وفوزه في الجولة الثانية على طاجيكستان بهدفين دون رد، وبفارق نقطة واحدة عن المنتخب السعودي «متصدر المجموعة» والياباني «الثاني»، ولكليهما 4 نقاط، فيما خرج منتخب طاجيكستان من دائرة المنافسة على التأهل لدور الثمانية، بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي، وتذيل ترتيب المجموعة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للطرفين، حيث يلعب منتخبنا مباراة السعودية بفرصة الفوز فقط، لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما يلعب الأخضر السعودي بفرصتي الفوز أو التعادل، أما المنتخب الياباني فيحتاج لنقطة واحدة في مباراته مع طاجيكستان، التي ستُقام في ذات التوقيت على ستاد بيوندكور، لضمان التأهل بغض النظر عما ستسفر عنه نتيجة مباراة الإمارات والسعودية.

وكانت الجولة الأولى، التي أقيمت الجمعة الماضية قد شهدت فوز السعودية على طاجيكستان (5 – 0)، واليابان على الإمارات ( 2 – 1).

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