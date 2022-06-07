أبيض الصالات يودع غرب آسيا بالخسارة أمام لبنان

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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ودع منتخبنا الوطني لكرة الصالات منافسات كأس غرب آسيا المقامة في الكويت، بعدما تلقى الهزيمة الثانية على التوالي أمام المنتخب اللبناني بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية التي تستضيفها صالة نادي النصر، وبعدما كان متقدماً بهدف خلال الشوط الثاني فشل في الحفاظ عليه ليتلقى مرماه هدفين من أخطاء فردية ويضيع فرصة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور قبل النهائي.

ضغط الأبيض خلال الدقائق الأخيرة برغبة في الفوز، ولكن دون جدوى بعدما دفع المدرب الوطني عبدالرؤوف المرزوقي بكافة الأوراق من أجل الإبقاء على فرصة المنافسة بتحقيق التعادل ومن ثم العودة للمباراة ولكن الوقت لم يكن في صالحة.

بهذه النتيجة يرفع المنتخب اللبناني رصيده إلى 4 نقاط، بينما يطل منتخبنا في المركز الأخير من دون رصيد وتبقى مواجهة البحرين الأخيرة المقرر لها غداً تحصيل حاصل.

من جانبه، أبدى عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات رئيس البعثة، رضاه على مستوى المنتخب خلال مشاركته في منافسات غرب آسيا، وقال: منتخب الإمارات يمتلك عناصر شابة وننتظر منهم الكثير خلال الفترة المقبلة لتحقيق تطلعات وطموح الجماهير، كما أن المنتخب اللبناني يضم لاعبين متميزين ويمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق الانتصارات وهو ما أسهم في تأهلهم إلى كأس آسيا، وسنعمل على رفع المستوى الفني والبدني للاعبين خلال الفترة المقبلة. وقدم جاني الشكر إلى الاتحاد الكويتي على حسن الضيافة والتنظيم.

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