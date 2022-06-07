مارسيل كايزر...حان وقت الرحيل

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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اقترب الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة من الرحيل، بعد 3 مواسم قضاها مدرباً للفريق حقق خلالها الإنجاز الأبرز بنيل لقب بطولة الدوري في الموسم قبل الماضي، وعلى الرغم من عدم انتهاء عقده مع النادي والذي يستمر حتى منتصف 2023 لكن أنباء قوية تحدثت عن رحيله مع تولي البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي السابق مهمة التدريب خلفاً له.

دعم كبير

وقدمت إدارة الجزيرة دعماً كبيراً للمدرب الهولندي خلال فترة عمله السابقة، وهيأت له الأجواء بالتعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب، أبرزهم ميلوس كوسانوفيتش متوسط الدفاع الذي يعتبر الأفضل في الدوري، بجانب ثولاني سيريرو لاعب الارتكاز الأميز، مع وجود نخبة من أميز المواطنين بقيادة علي خصيف، علي مبخوت، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عبد الله رمضان، خلفان مبارك، وغيرهم من أصحاب الخبرة والدماء الحارة، واستفاد كايزر من الدعم الإداري والعناصر الفنية المتميزة في تحقيق لقب بطولة الدوري مع الفريق الموسم قبل الماضي، والذي شجع الإدارة على تمديد التعاقد معه لعامين بطموحات عالية وبهدف الاستقرار الفني.

تراجع

وفي الموسم الأخير، ترقب الجمهور مواصلة النتائج الإيجابية وتطور الفريق وتفوقه آسيوياً، لكن حدث تراجع كبير في الأداء والنتائج أفقد الفريق لقب بطولة الدوري مع حالة من عدم الرضا الجماهيري على عمل المدرب الهولندي، إضافة إلى الهزائم الثقيلة التي تعرض لها الفريق في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا ومغادرته مبكراً دون أن ينجح في نيل بطاقة التأهل على الرغم من عدم قوة المجموعة التي شارك فيها.

هدف

وتسبب ذلك في تراجع أسهم مارسيل كايزر والتفكير في تجديد الدماء، بتعيين مدرب جديد يحقق طموحات النادي ويستفيد من الإمكانات العالية المتوفرة والعناصر المتميزة التي يضمها كشف الفريق مع القليل من الدعم الفني، ليكون رحيل كايزر عن قلعة فخر أبوظبي القرار المنتظر في الأيام المقبلة.

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