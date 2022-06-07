أسرع نجوم "المحترفين" وصولا للهدف الـ 50.. أسامواه جيان في الصدارة

المصدر: وام

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رغم رحيله عن الدوري الإماراتي لكرة القدم منذ سنوات، فإن بصمة المهاجم الغاني الشهير أسامواه جيان لا تزال حاضرة في عدد من إحصائيات المسابقة على مدار تاريخها.

وقدم جيان /36 عاما/ مسيرة ناجحة في "دوري المحترفين" خاصة خلال فترته الأولى في المسابقة والتي امتدت عبر 4 مواسم بفريق العين.

وألقت شركة "فوروارد سبورت" الضوء على واحدة من البصمات المهمة التي تركها جيان في المسابقة ولا تزال صامدة أمام باقي المهاجمين؛ حيث كشفت عن قائمة أسرع اللاعبين وصولا إلى حاجز الهدف رقم 50 في تاريخ المسابقة.

وتصدر جيان القائمة التي ضمت أكثر من لاعب لا يزالون ينشطون في البطولة حتى الآن مثل كايو كانيدو وسيباستيان تيجالي نجمي منتخبنا الأول والتوجولي لابا كودجو المتوج مع العين بلقب الدوري في الموسم المنقضي.

ولعب جيان لفريق العين من 2011 إلى 2015، ونجح في غضون موسمين فقط في الوصول لحاجز الـ50 هدفا حيث أحرز أول أهدافه مع الفريق في 29 أكتوبر 2011، فيما أحرز الهدف رقم 50 في 12 مايو 2013 ليكون بهذا قد وصل لهذا الحاجز عبر 38 مباراة في غضون 561 يوما فقط، وهو ما لم يحققه أي لاعب آخر في القائمة سواء على مستوى عدد المباريات أو الأيام.

تجدر الإشارة إلى أن جيان كسر حاجز الـ100 هدف في دورينا من بينها 6 أهداف فقط أحرزها لفريق شباب الأهلي في الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق بموسم 2016 / 2017.

ويأتي البرازيلي فيرناندو بايانو الذي لعب للجزيرة في موسم 2008 / 2009 على سبيل الإعارة من مورسيا الإسباني، في المركز الثاني، ولكنه وصل لحاجز الـ50 هدفا بعدما انتقل للوحدة في الموسم التالي حيث سجل هدفه الأول مع الجزيرة في 25 سبتمبر 2008 فيما أحرز الهدف الـ50 خلال موسمه الثاني مع الوحدة وبالتحديد في 23 ديسمبر 2010 ليكون بذلك وصل لهذا الحاجز في 48 مباراة خاضها في غضون 819 يوما.

ويحتل سيباستيان تيجالي المركز الثالث في القائمة، وسجل جميع أهدافه بقميص فريقي الوحدة والنصر، وأحرز أول هذه الأهداف في 14 سبتمبر 2013، وسجل الهدف رقم 50 في 30 أكتوبر 2015 ليكون قد وصل لهذا الحاجز عبر 54 مباراة في غضون 776 يوما.

ويشترك جرافيتي لاعب شباب الأهلي السابق مع تيجالي في المركز الثالث، وسجل أهدافه الـ50 في 54 مباراة أيضا ولكن في غضون 761 /من 4 ديسمبر 2011 إلى 3 يناير 2014/.

ويحتل التوجولي لابا كودجو هداف المسابقة في الموسم المنقضي المركز الرابع مسجلا أهدافه الـ50 في 58 مباراة في غضون 904 أيام /من 20 سبتمبر 2019 إلى 12 مارس 2022/.

ويأتي فابيو دي ليما لاعب الوصل في المركز الخامس حيث أحرز أهدافه الـ50 في 63 مباراة عبر 786 يوما /من 28 أكتوبر 2014 إلى 22 ديسمبر 2016/.

وتأتي المراكز من السادس إلى العاشر في القائمة على الترتيب كالآتي: - ريكاردو دي أوليفيرا /الجزيرة/: في 66 مباراة عبر 1327 يوما /من الأول من أكتوبر 2009 إلى 20 مايو 2013/.

- ماخيتي ديوب /الظفرة/: في 67 مباراة عبر 895 يوما /من 29 سبتمبر 2012 إلى 13 مارس 2015/.

- بوريس لاندري كابي /الظفرة/عجمان/: في 73 مباراة عبر 1408 أيام /7 نوفمبر 2009 إلى 15 سبتمبر 2013/.

- أندري سينجور /العين/بني ياس/: في 80 مباراة عبر 1310 أيام /من 4 أكتوبر 2008 إلى 6 مايو 2012/.

- كايو كانيدو /الوصل/: في 83 مباراة عبر 1211 يوما /من 5 أكتوبر 2014 إلى 28 يناير 2018/.

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