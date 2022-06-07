العواني: استضافة أبوظبي للسوبر المصري تتويج للعلاقات الثنائية

المصدر: وام

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أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن استضافة العاصمة أبوظبي للنسختين الرابعة والخامسة لكأس السوبر المصري تعكس الروابط الوثيقة ووحدة المصير التي تجمع دولة الإمارات بمصر الشقيقة.

وأشار العواني في تعليقه على توقيع اتفاقية شراكة لاستضافة أبوظبي لمباراتي السوبر المصري للموسمين 2021 و 2022 إلى أن الحدث يقام بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس.

ولفت إلى أن المباراتين تمثلان بالنسبة لمجلس أبوظبي الرياضي استمرارا مهما لخطط استقطاب الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية المهمة، في ظل توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، واهتمامه الكبير لدعم خطط ترسيخ ريادة الإمارات والتأكيد على نهجها المميز، وانفتاحها بسلام وتسامح تجاه مختلف شعوب العالم.

ونوه إلى أن الاستضافة تعزز خطط المجلس الطموحة والمساعي الكبيرة التي أصبحت العاصمة أبوظبي بفضلها منصة للقاء نخبة رياضيي العالم وأهم الفرق وصناع القرار الرياضي العالمي".

وقال : " فخورون باحتضان السوبر المصري، لا سيما بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها التجارب الماضية والمكتسبات المهمة، حيث التجمع الشبابي المصري والمؤازرة الجماهيرية المصرية الكبيرة على أرض الإمارات، ومجلس أبوظبي الرياضي حريص على تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق النجاح التنظيمي لمباراتي كأس السوبر المصري، والعمل على تعزيز السمعة المرموقة التي تحظى بها الفعاليات الكبرى".

من جهته قال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم : "اتحاد الكرة يرحب باستضافة الإمارات والعاصمة أبوظبي لكأس السوبر المصري، نتيجة لقيمته الكبيرة من الناحية الفنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية، بما يدعم العلاقات التاريخية والروابط المصيرية بين الإمارات ومصر، ويعزز مسيرة وخطط العمل المتواصلة والأجندة الحافلة والجهود المشتركة الداعمة لمساعي التطوير المستمرة للحركة الرياضية في البلدين".

وأضاف: " إن الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للقطاع الرياضي، يؤتي ثماره باستمرار وبنجاحات كبيرة ولعل كأس السوبر المصري خير دليل على أن الإمارات أصبحت الوجهة الرائدة عالمياً في احتضان أهم وأكبر المناسبات الرياضية الدولية، لما تتمتع به من خبرات تنظيمية كبيرة، وبنية تحتية متطورة، وملاعب على أعلى مستوى من الجودة، وفنادق بأفضل صورة في العالم، الأمر الذي ينعكس إيجابا على ترجمة الخطط التنموية ورفد الدولة بالمزيد من الإنجازات".

ولفت إلى أن استضافة كأس السوبر المصري، تمثل نجاحاً حقيقيا لخطط ورؤية مجلس أبوظبي الرياضي واهتمامه الكبير والمتواصل باستضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، وتعزيز تفاعل مجتمع الإمارات مع هذه الأحداث المهمة".

وكان مجلس أبوظبي الرياضي قد وقع اتفاقية مساء أمس مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، لإقامة مباراتي كأس السوبر المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكأس مصر للموسم الماضي 2020 -2021، والموسم الحالي 2021 -2022 بدولة الإمارات، في إطار التعاون المثمر بين الجانبين والروابط الوثيقة التي تجمع الإمارات بمصر، وذلك ضمن أجندة الفعاليات الرياضية الدولية في إمارة أبوظبي.

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