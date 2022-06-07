الأبيض الأولمبي يرفع درجة الاستعداد للمواجهة الحاسمة أمام السعودية

المصدر: البيان

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رفع منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم درجة الاستعداد للمواجهة الحاسمة أمام منتخب السعودية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة، في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً – أوزبكستان 2022، والمقرر إقامتها يوم بعد غد "الخميس"، على ستاد لوكوموتيف في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت طشقند (الخامسة بتوقيت الإمارات).

وحرص الجهاز الفني لمنتخب الإمارات اليوم على زج اللاعبين الذين شاركوا في مباراة أمس أمام طاجيكستان في تدريبات استشفائية خلال الفترة الصباحية، إلى جانب حصة تدريبية خفيفة خلال الفترة المسائية في ملعب بيوندكور، بمشاركة كافة اللاعبين .

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط من مباراتين بعد خسارته في الجولة الأولى أمام اليابان بهدفين لهدف، وفوزه في الجولة الثانية على طاجيكستان بهدفين دون رد، وبفارق نقطة واحدة عن المنتخب السعودي "متصدر المجموعة" والياباني "الثاني" ولكليهما 4 نقاط، فيما خرج منتخب طاجيكستان من دائرة المنافسة على التأهل لدور الثمانية، بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي، وتذيل ترتيب المجموعة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للطرفين، حيثُ يلعب منتخبنا مباراة السعودية بفرصة الفوز فقط، لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما يلعب الأخضر السعودي بفرصتي الفوز أو التعادل، أما المنتخب الياباني فيحتاج لنقطة واحدة في مباراته مع طاجيكستان التي ستُقام في ذات التوقيت على ستاد بيوندكور لضمان التأهل بغض النظر عن ما ستسفر عنه نتيجة مباراة الإمارات والسعودية.

وكانت الجولة الأولى التي أقيمت يوم الجمعة الماضية قد شهدت فوز السعودية على طاجيكستان (5 – 0 ) واليابان على الإمارات ( 2 – 1).

وفي الجولة الثانية أمس، فاز منتخب الإمارات على طاجيكستان ( 2 – 0 )، بينما تعادل المنتخبان السعودي والياباني سلبيًا دون أهداف.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته يومي 11 و12 يونيو الجاري.

من جانبه أشاد دينيس سيلفا مدرب منتخب الإمارات الأولمبي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة طاجيكستان بالروح القتالية للاعبيه خلال المباراة.

وأضاف: "صنعنا الكثير من الفرص وتمكنَا من الاقتراب من منطقة جزاء الفريق المنافس، كانت المباراة رائعة وحققنا هدفنا بحصد النقاط الثلاث بعد الخسارة غير المستحقة أمام اليابان، حيثُ كنا الفريق الأفضل".

وأشاد مدرب منتخب الإمارات الأولمبي بدور اللاعب سعيد الكعبي مع الفريق، وقال: "أنا أحب مناداته بلقب "المُعلِّم" لأنه يفهم اللعبة جيداً، وهو ليس فقط لاعب موهوب، بل إنه أيضاً يمتلك قدرة عالية على معرفة ما هو المطلوب في الوقت المناسب".

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