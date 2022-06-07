دينيس سيلفا: لاعبو الأولمبي الإماراتي قاتلوا أمام طاجيكستان بشجاعة

المصدر: إيهاب زهدي

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أشاد دينيس سيلفا مدرب منتخب الإمارات الأولمبي، بالروح القتالية للاعبيه خلال المباراة التي فازوا فيها على طاجيكستان 2-0 أمس، على ملعب استاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.

وقال دينيس سيلفا: «خلال الأيام الأربعة الماضية، أصيب بعض أفراد الجهاز الفني واللاعبين بالمرض، وعندما سألتهم قبل المباراة إن كانوا بحالة جيدة، أجابوا بأنهم بخير، وكانوا جميعاً يريدون اللعب، ولكننا كنا نعرف أنهم ليسوا بخير، وظهر ذلك عليهم بين الشوطين حيث كان الموقف صعباً».

وأضاف: «أنا كمدرب لم أكن متأكداً ممن يجب أن أقوم بتبديله، وسألت اللاعبين إن كانوا يريدون التبديل أو الاستمرار في المباراة، وجميعهم أجابوا بشجاعة أنهم يريدون مواصلة اللعب حتى النهاية، وقاتلوا بقوة في الشوط الثاني».

وتابع: «منتخب طاجيكستان اعتمد أسلوب الضغط العالي في الشوط الثاني، ووضعوا حارس مرمانا في موقف صعب، ولكننا أوقفنا هجماتهم، وأنهينا المباراة بأسلوب دفاعي، لأننا كنا نتقدم 1-0 أمام خصم لا يوجد لديه ما يخسره، ولهذا لعبنا بخمسة مدافعين، ولعبنا بانضباط وتماسك من أجل الفوز أمام هذا الخصم الجيد».

وقال: «صنعنا اليوم الكثير من الفرص لأننا تمكنا من الاقتراب منطقة جزاء الفريق المقابل.. كانت المباراة رائعة من قبل جميع أفراد الفريق، حيث حصلنا على النقاط الثلاث بعد الخسارة غير المستحقة أمام اليابان».

ومن جانبه، قال أصل الدين حبيبوللاييف مدرب منتخب طاجيكستان: «بعد الخسارة الكبيرة أمام السعودية، كان من الصعب الاستعداد لهذه المباراة، ولكن لاعبينا قدموا مستوى أفضل في مباراة الأمس، وسنحت لنا فرصتان من أجل التسجيل».

وأضاف: «كنا نؤمن بأننا قادرون على تحقيق الفوز في مباراة الأمس، وحاولنا ما بوسعنا من أجل ذلك، ولكن الأمر كان صعباً للغاية، بعد أن سجل منتخب الإمارات الهدف الثاني من ضربة جزاء».

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