موعد مباراة الإمارات وأستراليا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

المصدر: البيان

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يلتقي منتخبنا الوطني الإمارات مع نظيره الأسترالي، اليوم الثلاثاء، في لقاء الملحق الآسيوي المؤهل للملحق النهائي لبطولة كأس العالم 2022.

وكان منتخب الإمارات احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية برصيد 12 نقطة، خلف منتخبي إيران وكوريا الجنوبية اللذين تأهلا مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

موعد مباراة الإمارات وأستراليا والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة مباراة الإمارات وأستراليا، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الإمارات وأستراليا، على قنوات أبوظبي الرياضية (آسيا) ودبي الرياضية (آسيا) من داخل دولة الإمارات، وقناة الكأس الرياضية 5، وبي إن سبورت آسيا "beIN Sports AFC"، كما سيتم بث المباراة إلكترونياً عبر تطبيق "ستارز بلاي".

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب الإمارات أمام أستراليا، كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: عبدالعزيز هيكل، خليفة الحمادي، محمد العطاس، وليد عباس

خط الوسط: ماجد حسن، عبدالله رمضان، بندر الأحبابي، كايو كانيدو، سهيل حارب

خط الهجوم: علي مبخوت

أما المنتخب الأسترالي فمن المتوقع أن يبدأ مباراته أمام الإمارات، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ماثيو ريان

خط الدفاع: عزيز بيهيتش، هاري سوتار، ترينت ساينسبري، فران كاراتشيتش

خط الوسط: أجدين هروستيك، جاكسون إرفين، جيمس جيجو

خط الهجوم: أوير مابيل، ميتشيل ديوك، مارتن بويل

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