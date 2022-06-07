الإمارات تستضيف كأس السوبر المصري لموسمي 2021 و2022

المصدر: وام

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وقع مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة بريزنتيشن سبورتس بروتوكول تعاون، لإقامة مباراتي كأس السوبر المحلي المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكأس مصر للموسم الماضي 2020 -2021، والموسم الحالي 2021 -2022 بدولة الإمارات، في إطار التعاون المثمر بين الجانبين والروابط الوثيقة التي تجمع الإمارات بمصر.

وعُقد أمس الإثنين، اجتماع موسع بحضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، والدكتور حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة پريزنتيشن سپورتس وشركة إستادات للاستثمار الرياضي، ومحمد يحيي لطفي نائب رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة پريزنتيشن سپورتس، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، وحازم إمام، ومحمد بركات عضوي المجلس، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، ومن الجانب الإماراتي عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم وسهيل عبد الله العريفي مدير تنفيذي قطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، وناصر يوسف الزعابي مدير مكتب الاتصال بمجلس ابوظبي الرياضي.

وتم الاتفاق على أن يقوم الجانب الإماراتي بتنظيم مباراتي كأس السوبر المحلى المصري، نظرا لقيمتها الكبيرة من الناحية الفنية والجماهيرية والاعلامية والتسويقية، بما يدعم العلاقات التاريخية والروابط المصيرية بين الامارات ومصر، ويعزز مسيرة وخطط العمل المتواصلة والاجندة الحافلة والجهود المشتركة الداعمة لتجسيد التنمية والتطور بالحركة الرياضية بين البلدين.

وأعرب مسؤولو مجلس أبو ظبي الرياضي عن سعادتهم باحتضان كأس السوبر المصري مجددا والذي سيكون امتدادا لحضور الكرة المصرية بنجومها واعلامها وجماهيرها على أرض الامارات التي تستقبل وترحب بالجميع، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها التجارب الماضية والمكتسبات المهمة، من حيث التجمع الشبابي المصري والمؤازرة الجماهيرية المصرية الكبيرة على أرض الامارات، مؤكدين أن مجلس أبوظبي الرياضي حريص على تسخير كافة الامكانيات لتحقيق النجاح التنظيمي لمباراة كأس السوبر المصري ، والعمل على تعزيز السمعة المرموقة التي تحظى بها الفعاليات الكبرى.

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