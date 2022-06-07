زيارة كاهيل تُلهم «الكانغارو»

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام الأسطورة الأسترالية تيم كاهيل بزيارة مفاجئة لمعسكر أستراليا في قطر قبل المباراة التأهيلية لكأس العالم ضد منتخبنا الوطني، وألقى كاهيل كلمة أمام منتخب أستراليا المكون من 28 لاعباً في مأدبة غداء للفريق في الدوحة مساء أول من أمس، حيث ألهم اللاعبين برسالة مؤثرة وتحفيزية استعداداً للمباراة المهمّة.

ويعدّ كاهيل نجم نادي إيفرتون الإنجليزي السابق أحد سفراء مونديال 2022 إلى جانب نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، تضم الإسباني تشافي هيرنانديز، والكاميروني صامويل إيتو، والبرازيلي كافو، وعدد من السفراء في قطر والمنطقة، ضمن برنامج السفراء الذي يهدف إلى تنفيذ وترويج العديد من مبادرات الإرث، والاستفادة من الفرص الناتجة عن استضافة العرس العالمي، لإحداث أثر إيجابي دائم في حياة الأفراد والمجتمعات في المنطقة والعالم.

ويعد كاهيل الهداف التاريخي للمنتخب الأسترالي، وهو واحد من اثنين فقط من منتخب أستراليا كانا جزءاً من أربع مشاركات لكأس العالم، جنباً إلى جنب مع مارك ميليغان في تسع مباريات بنهائيات كأس العالم، سجل كاهيل رقماً قياسياً بخمسة أهداف بما في ذلك ثنائية في الفوز الشهير على اليابان في مونديال ألمانيا عام 2006.

وقال غراهام أرنولد مدرب المنتخب الأسترالي: لديّ علاقة رائعة مع تيمي منذ 2004 عندما انضم إلى المنتخب الأسترالي في ذلك الوقت، إنه رجل رائع، وملهم، ومن الأفضل التحدث إلى المجموعة من شخص شارك في أربع بطولات لكأس العالم، قد حقق الكثير من اللحظات الخاصة في الحياة. وأضاف: الطريقة التي تحدث بها للتو عن القميص الأسترالي والعاطفة والفخر التي يأخذها ويعطيها سنكون مجانين إذا لم نلتقه، وتابع: لقد شاركت مع بعض هؤلاء اللاعبين في كأس العالم الماضية وهناك جزء كبير من اللاعبين والموظفين الذين لم يشاركوا أبداً في كأس العالم، ومن المهم لهم تلقي هذه الرسالة الخاصة، تيمي أسطورة وبطل للجميع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز