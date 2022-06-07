المحرزي: ننتظر فرحة الفوز وبعدها لكل حادث حديث

المصدر: (مسافي - محمد فضل)

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أكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، أن جمهور منتخبنا يمثل اللاعب رقم واحد بملعب أحمد بن علي بالدوحة، والذي سيكون مسرحاً لمباراة منتخبنا الوطني المهمة ضد أستراليا اليوم، ولا بد من تكثيف المؤازرة حتى صافرة الحكم النهائية، أتمنى أن يكون التوفيق حليف اللاعبين وتتحقق فرحة الفوز وبعدها لكل حادث حديث. وأضاف المحرزي: الفوز اليوم يقربنا كثيراً من تحقيق الحلم الذي طال انتظاره لأكثر من 30 عاماً إذا قدر لرفاق مبخوت تحقيق الانتصار على أستراليا ومن بعده تخطي عقبة منتخب بيرو في المباراة الحاسمة والمؤهلة مباشرة لمونديال قطر 2022.

وألمح رئيس مجلس إدارة نادي مسافي أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا يعي دوره تماماً ويعلم الأهمية القصوى لهذه المباراة، التي يجب الفوز فيها أمام أستراليا، خصوصاً أن منتخب الكنغر يعد من المنتخبات القوية في خارطة الكرة الآسيوية بعد أن سبق له التأهل أكثر من مرة لنهائيات كأس العالم، ولذلك فإن الحذر واجب أمامهم.

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