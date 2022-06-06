عجمان يعسكر في صربيا

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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تم الاتفاق بين إدارة نادي عجمان والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب غوران، على إقامة المعسكر الخارجي للفريق في صربيا استعداداً للموسم الجديد، ويسبقه تجمع داخلي لمدة أسبوعين في عجمان يبدأ بعد عطلة عيد الأضحى، يشتمل على الفحوص الطبية وتمارين خفيفة، وتعمل إدارة النادي مع الجهاز الفني على استكمال ملف المحترفين الأجانب، حيث تبقى خانتان في ملف الأجانب وهما «مدافع» و«مهاجم»، ويضم الفريق كلاً من التونسي فراس بالعربي والمغربي وليد أزارو.

الجدير بالذكر أن «البرتقالي» أقام معسكره الخارجي بالموسم الماضي في صربيا.

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