الأولمبي الإماراتي يهزم طاجيكستان في كأس آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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عوض منتخب الإمارات الأولمبي خسارته للجولة الأولى، بالفوز على منتخب طاجيكستان بهدفين دون مقابل، وسجلهما عبد العزيز محمد ومنصور سعيد في الدقيقتين 12 و78 من عمر مباراتهما مساء اليوم، على ملعب استاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقامة في أوزبكستان.

وقدم منتخبنا أداءً قوياً في الشوط الأول، وكان الأكثر خطورة على مرمى طاجيكستان، وأضاع فرصتين مؤكدتين للتهديف، قبل أن يخطف عبد العزيز محمد، الهدف الأول لمنتخبنا في الدقيقة 12، بعد هجمة سريعة، وكرة عرضية أرضية وسط مدافعي المنافس.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة لاعب المنتخب الوطني، منصور سعيد، بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء، وسددها اللاعب بنفسه، مسجلاً الهدف الثاني لـ «الأبيض» الأولمبي في الدقيقة 78، وهدف تأكيد الفوز بالنقاط الكاملة للمباراة، والتي شهد وقتها بدل الضائع، طرد لاعب طاجيكستان البديل، يودجروبوف، ثم ألغى الحكم الطرد، واكتفى بالإنذار بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وشهدت المجموعة نفسها اليوم أيضاً، تعادل منتخب السعودية مع اليابان سلبياً، على ملعب استاد باختاكور في طشقند، في مباراة أكملها منتخب اليابان بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعب الوسط شوتا فوجيو في الدقيقة 79، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، إثر مخالفة على عوض الناشري.

واحتل منتخبنا الوطني الأولمبي، المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما حافظ المنتخب السعودي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام اليابان، ويقبع منتخب طاجيكستان، في المركز الرابع الأخير بدون نقاط.

وتقام الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخميس المقبل، حيث تلتقي الإمارات مع السعودية، واليابان مع طاجيكستان، مع العلم بأن الجولة الأولى، كانت قد شهدت خسارة منتخبنا الوطني من اليابان 1-2، وفوز السعودية على طاجيكستان 5-0.

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