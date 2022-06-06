مهدي عبيد: عدم تأهل الجزائر إلى المونديال عثرة موجعة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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أكد الجزائري مهدي عبيد لاعب النصر أن فشل منتخب بلاده في الـتأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 عثرة موجعة وغير متوقّعة بالنظر إلى إمكانات اللاعبين والمستويات القوية التي ظهر عليها الفريق خلال التصفيات وبطولة كأس العرب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن عدم الوصول إلى المونديال يجب أن لا يحجب العمل الكبير الذي قام به المنتخب خلال السنوات الأخيرة بقيادة المدرب جمال بالماضي منذ تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر.

وأوضح لاعب النصر أنه شعر بصدمة كبيرة عندما كان يتابع المباراة عبر التلفزيون في منزله بدبي ولم يصدق ما حدث رغم أنه يدرك جيداً أن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت والنتائج الصادمة، وقال: مررنا بفترات صعبة وتمالكتنا مشاعر متضاربة يطغى عليها الإحباط، من المحزن ما رأيناه في المباراة، وأتمنى أن نشاهد كرة قدم أفريقية بصورة أفضل، لا أبحث عن الإثارة، كرة القدم رياضة قبل كل شيء وفشلنا في الـتأهل مرحلة وانتهت ويجب أن نفكر في المستقبل.

وأضاف: شعرت بالاستياء لما تعرض له زملائي من انتقادات لاذعة ورغم أني لم أكن معهم في الملعب إلا أني تقاسمت معهم مشاعر الحزن، لقد تحدثت إلى بعض أصدقائي في المنتخب وطلبت منهم أن يرفعوا رؤوسهم.

وتابع قائلاً: الجميل في كرة القدم أنها تمنحك الفرصة مرة أخرى، كما يقال يوم لك ويوم عليك، وعلينا أن نتذكر الأشياء الرائعة التي قمنا بها في السابق حتى نستمر عليها ونعتبر أن الخسارة مجرد عثرة حتى لا تقتل فينا العزيمة.

سيناريو مؤلم

ورفض عبيد اعتبار فشل منتخب بلاده في التأهل إلى المونديال بسبب الثقة المفرطة أو الاستهتار بمنتخب الكاميرون بعد الفوز عليه على أرضه في مباراة الذهاب، موضحاً أن مجريات المباراة لم تخدم الجزائر عندما تقدم «أسود الكاميرون» منذ الدقيقة 22، وأضاف: جاءت المباراة بسيناريو مؤلم للغاية رغم الأفضلية لمصلحتنا منذ لقاء الذهاب، كان من الصعب تقبل الخسارة بتلك الصورة الدراماتيكية، وطبعاً في النهاية كل الأهداف في كرة القدم نتيجة أخطاء متسلسلة ولكن لا ألوم اللاعبين لأنهم بذلوا كل ما لديهم.

وتابع: الكثيرون أرجعوا الخسارة إلى الثقة المفرطة أو التكبر على المنافسين، أعتقد أن اللاعبين لا يفكرون بهذه الطريقة ولذلك نجحنا في السيطرة على أفريقيا آخر 3 أو 4 سنوات، عندما يمر المنتخب بفترة هبوط في المستوى يجب أن ندعمه ونساعده على تجاوزها.

وأكد لاعب النصر أن منتخب بلاده يضم مجموعة من اللاعبين المميزين بقيادة المدرب الكبير جمال بالماضي الذي نجح في تطوير المنتخب ويجب أن يحافظ على كل المكاسب التي حققها، مشدداً على ضرورة أن يطوي المنتخب الجزائري صفحة المونديال ويركز على الاستحقاقات المقبلة وعلى الـتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023

مهمّة

وبشأن حظوظ المنتخبات العربية، تونس والمغرب وقطر والسعودية وقدرتها على تخطي الدور الأول، أكد عبيد أن مهمّة جميع هذه المنتخبات صعبة للغاية، متمنياً لها التوفيق وتشريف الكرة العربية.

وعن حظوظ المنتخب الفرنسي في الدفاع عن لقبه وتجاوز عقدة خروج البطل من الدور الأول، كشف اللاعب الجزائري عن أن منتخب الديوك أقوى المرشحين للتتويج بكأس العالم 2022 لأنه يضم أفضل اللاعبين في العالم وسبق أن اكتوى بنيران الخروج المبكر في مونديال 2002 بعدما كان بطل العالم في 1998.

صعوبات

وبعيداً عن نهائيات كأس العالم، أوضح مهدي عبيد أن مسيرته مع النصر خلال الموسم الحالي تأثرت بسبب ابتعاده طويلاً عن المباريات بداعي الإصابة قبل أن يستعيد مكانه ضمن التشكيلة في الجولة 21 وينجح في انتزاع ثقة المدرب سالم ربيع بجدارة حتى آخر الموسم، مشيراً إلى أن النصر مرّ بفترات صعبة حالت دون تحقيق النتائج المطلوبة ومعرباً عن تفاؤله بقدرة الفريق على العودة السريعة والقوية إلى قلب المنافسة على جميع الألقاب في الموسم الجديد لأنه يملك كافة الإمكانات التي تساعده على ذلك.

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