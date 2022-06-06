«الأولمبي» وطاجيكستان في كأس آسيا الليلة

المصدر: طشقند - البيان

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يلتقي المنتخب الأولمبي وطاجيكستان في السابعة من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، باستاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا، تحت 23 عاماً، المقامة في أوزبكستان.

ويلتقي، منتخبا السعودية واليابان في استاد باختاكور، في المباراة الثانية بالمجموعة نفسها، ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام اليابان، في حين ما زال الإمارات وطاجيكستان بلا نقاط.

وشدد الإسباني دينيس سيلفا مدرب الإمارات، على ضرورة الظهور بصورة أفضل من الناحية الهجومية في مباراة طاجيكستان، وقال: يجب صناعة المزيد من الفرص، وإرسال المزيد من الكرات إلى داخل المنطقة، وابتكار مواقف أكثر للمواجهات الفردية، وهذه هي الأمور التي كنا نفتقدها في المباراة الأولى أمام اليابان، ولاعبونا لديهم الثقة لتحقيق الفوز.

وأضاف: «الأولمبي» يستعد لدورة الألعاب الأولمبية، ونلعب لتحقيق الانتصارات في البطولة الآسيوية، مع منح اللاعبين الشباب الخبرة.

وفي المقابل، أكد أصل الدين حبيبوللاييف، مدرب طاجيكستان، افتقاد الفريق لعديد من اللاعبين، وقال: سنقدم أفضل ما بوسعنا أمام الإمارات، سأقوم بعمل بعض التغييرات في التشكيلة.

من ناحية أخرى، تأهل منتخب أوزبكستان إلى دور الثمانية للبطولة، بفوزه 6 - 0 على نظيره القطري في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، وعزز المنتخب الأردني فرصه في التأهل، بفوزه على نظيره الكويتي 1 - 0 في المجموعة الثانية، التي شهدت تعادل العراق مع أستراليا 1-1.

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