منصور بن زايد يناقش مع غوارديولا خطط سيتي لموسم 2022/‏2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس، بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وحضر اللقاء خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة النادي.

وجاء الاجتماع في أعقاب فوز النادي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخراً، ولمناقشة خطط الموسم المقبل 2022/‏2023، ونشر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صوراً من اللقاء.

وكان مانشستر سيتي، توج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنتهي 2021 - 2022، وذلك للمرة الثانية على التوالي، محققاً اللقب الثامن في تاريخه، وعاشت جماهير «القمر السماوي» الفرحة الكبرى بلقب «البريمير ليغ»، الذي حققه الفريق للمرة الثامنة في تاريخه، والرابع في آخر خمسة مواسم، وشهدت المباراة الختامية، فوز تحقيق سيتي فوزاً رائعاً، على حساب أستون فيلا، حيث قلب تأخره بهدفين نظيفين، إلى فوز 3 /‏ 2.

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