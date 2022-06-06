«الأبيض» على قلب رجل واحد استعداداً لموقعة أستراليا

المصدر: الدوحة - البيان

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يختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم، اليوم، تدريباته باستاد أحمد بن علي في الدوحة، بمشاركة جميع اللاعبين، استعداداً لمباراته أمام منتخب أستراليا، غداً، في مواجهة «الملحق الآسيوي»، المؤهل للقاء بيرو في الملحق العالمي لمونديال 2022، ووضح ارتفاع معنويات اللاعبين، وأن الجميع على قلب رجل واحد، ويركز الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني على وضع خطة المباراة ، والاستقرار على التشكيلة، ووضح ارتفاع درجة تركيز اللاعبين، والانضباط داخل وخارج الملعب.

ويشكل حضور رئيس وأعضاء لجنة المنتخبات للتدريبات حافزاً مهماً للاعبينا، ويتواجد حميد الطاير عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وسويدان النابودة نائب رئيس اللجنة، وأحمد الطنيجي مشرف المنتخب ، وعبد الله بن طوق عضو اللجنة.

وأكد سويدان النابودة أن مباراة أستراليا تحتاج إلى مزيد من التكاتف، وأن أجواء المعسكر تبشر بالخير، ومعنويات اللاعبين مرتفعة، وقال: نأمل أن ينعكس هذا الأمر على أداء «الأبيض» أمام استراليا والمباراة لن تكون سهلة، ولكن ثقتنا باللاعبين لا حدود لها.

وكان وفدٌ من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقد اجتماعاً مع الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني، نوقشت فيه كافة الجوانب الخاصة بمباراة أستراليا.

لقاء مصيري

وأكد وليد عباس، مدافع منتخبنا، أنه لا صوت يعلو على صوت الاستعدادات والتحضير لمواجهة أستراليا، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، يتعامل معها جميع اللاعبين على أنها لقاء مصيري وحاسم، وقال: جميع لاعبي المنتخب على قدر التحدي، والكل يؤمن بقدرة الفريق على تقديم مباراة قوية أمام منافس قوي لا يستهان به، لكن «الأبيض» حصل على الدفعة المعنوية اللازمة بالعودة لسكة الانتصارات في ختام مشوار التصفيات أمام كوريا الجنوبية مارس الماضي، وبات الجميع يفكر في المواجهة المرتقبة أمام أستراليا على أنها نهائي كؤوس.

وعن الضغوط الخاصة بهذا النوع من المواجهات قال: الثقة كبيرة في النفس، ولدينا لاعبون يمتلكون خبرات دولية كافية للتعامل مع أي ضغوط، خاصة أنها مواجهة متساوية لكلا الفريقين، فلا أفضلية لفريق على آخر، بل هي مجرد 90 دقيقة، يفوز فيها الأكثر قدرة على التعامل مع تلك الضغوط، والأكثر توفيقاً في استغلال الفرص، وأتمنى أن يوفق زملائي اللاعبون في ذلك.

وحول الدعم الجماهيري الكبير الذي ظهر عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وإعلان عدة شركات دعم انتقال الجماهير إلى الدوحة لتشجيع المنتخب، وتوفير تذاكر تصل إلى 5 آلاف تذكرة بالمجان لجماهير الإمارات، قال: دور جماهير المنتخب لا غنى عنه، ونتمنى أن نسعدهم ونحقق الفوز، وحضورهم ومؤازرة المنتخب سيكون لهما فوائد عديدة، لا سيما من حيث بث الثقة في نفوس اللاعبين.

طاقم أوزبكي

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقماً أوزبكياً لإدارة مواجهة منتخبنا الوطني أمام أستراليا ويضم إيلجير تانتاشي «حكم ساحة»، وأندريه تسابنكوف «مساعداً أول»، وتيمور جاينولين «مساعداً ثانياً»، وهيونج جين من كوريا الجنوبية «حكماً رابعاً»، ومحمد تقي من سنغافورة «حكم فيديو»، ومينغ فو من الصين «مساعد حكم فيديو».

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